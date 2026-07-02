«ΟΦΗΛΙΑ»: Ατομική έκθεση της Κυριακής Γιαννοπούλου

Η Κυριακή Γιαννοπούλου παρουσιάζει την εικαστική εγκατάσταση «Οφηλία», μια έκθεση που διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ταυτότητα και το κοινωνικό βλέμμα, αντλώντας έμπνευση από τη μορφή της Οφηλίας του Σαίξπηρ.

Η Οφηλία λειτουργεί ως συμβολική μορφή μετάβασης και μεταμόρφωσης. Δεν παρουσιάζεται ως παθητικό πρόσωπο, αλλά ως μια ύπαρξη που αμφισβητεί τους επιβεβλημένους ρόλους και αναζητά έναν διαφορετικό ορισμό του εαυτού. Τα υλικά της εγκατάστασης —κουκούλια, σίδερο, στάχυα, φυτά και νερό— φέρουν συμβολισμούς που συνδέονται με την ευθραυστότητα, την καταπίεση, τη ζωή, τη μνήμη και την αναγέννηση.

Κεντρικό στοιχείο του έργου αποτελεί η βιντεοπροβολή πολλών διαφορετικών ανθρώπινων προσώπων. Οι μορφές αυτές λειτουργούν ως αντανάκλαση της συλλογικής ανθρώπινης εμπειρίας, υποδηλώνοντας ότι η ταυτότητα δεν είναι αποκλειστικά ατομική αλλά συγκροτείται μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους. Καθώς ο θεατής βλέπει το είδωλό του να συγχωνεύεται με τις προβαλλόμενες εικόνες στο νερό, καλείται να αναρωτηθεί: Πόσο από αυτό που είμαστε προέρχεται από εμάς και πόσο από τα βλέμματα των άλλων;

Η έκθεση προτείνει έναν χώρο στοχασμού γύρω από το σώμα, το φύλο, τη μνήμη και την πολλαπλότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, υπενθυμίζοντας ότι η ταυτότητα αποτελεί μια ανοιχτή και διαρκώς μεταβαλλόμενη διαδικασία.

Στοιχεία Έκθεσης

Τίτλος: Οφηλία

Καλλιτέχνης: Κυριακή Γιαννοπούλου

Χώρος: Π.Κ. ΜΕΛΙΝΑ -ΘΗΣΕΙΟ

Ημερομηνίες: 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Ώρες λειτουργίας: [Συμπληρώστε ώρες]

Εγκαίνια: 19.00

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