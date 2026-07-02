Μαρκόπουλος στον Realfm 97,8: Πλέον η ανοχή μας έχει τελειώσει – Όποιοι κλαίνε στον ώμο του κάθε τρομοκράτη, θα πρέπει από σήμερα να απολογούνται

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, την οικονομία και τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και απαντώντας σε όσα είπε νωρίτερα στον σταθμό ο Παύλος Γερουλάνος περί χαμηλής απορροφητικότητας και έργων που κινδυνεύουν να μείνουν «στον αέρα», τόνισε ότι η ρητορική του ΠΑΣΟΚ δεν είναι καινούργια και απλά την επαναφέρει.

Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Εμείς τα καταφέραμε, τους απορροφήσαμε. Τώρα πάει σε ένα νέο αφήγημα, ότι δεν χάνονται οι πόροι, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας, δεν αξιοποιούνται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» είπε ο κ. Μαρκόπουλος και αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης.

«Αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά και την ελληνική οικονομία 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, το 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού, σε λιγότερα από πέντε χρόνια. Είναι μία εθνική επιτυχία, δεν είναι μόνο μία επιτυχία της κυβέρνησης αυτό. Το ποσό αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της χώρας και η Ελλάδα είναι πρώτη στη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης ως προς τη σημασία των εκταμιεύσεων αυτών στην οικονομία. Σε ό,τι αφορά το αφήγημα, λένε ότι η απορρόφηση των επιχορηγήσεων ήταν στο 48% των επιχορηγήσεων, ότι μόνο αυτό έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, έχει εισπράξει το 54% των επιχορηγήσεων του Ταμείου. Αυτή τη στιγμή προχωράνε οι επιχορηγήσεις, έχουν φτάσει στο 66% του προϋπολογισμού. Δηλαδή, όπως σε όλα τα κράτη, υπάρχει μια σταδιακή πορεία σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις των επιχορηγήσεων. Επίσης, ακούγεται ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ουδέν ψευδέστερο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις» τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών.

Σχετικά με τα συνολικά κονδύλια που έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είπε ότι το 1,6 δισ. ευρώ είναι «άμεσα», δηλαδή προγράμματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον πρωτογενή τομέα.

«Όμως και στα υπόλοιπα προγράμματα -γιατί έχουμε μια σειρά προγραμμάτων -υπάρχει πλήθος υπο-εργολάβων που είναι μικρομεσαίοι και μπαίνουν μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα. Οπότε μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Είναι σημαντικά εθνικά προγράμματα, είναι έργα πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία διαρκώς έχουν ανάγκη από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια και δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή επιδιώκει ένα μπαράζ συνολικής αντεπίθεσης στο χώρο της οικονομίας. Δεν τους άρεσε η καθολική εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, αλλά και το γεγονός ότι κάναμε τη ρύθμιση Πιερρακάκη για αναδρομικά. Δεν τους άρεσε γιατί ήταν ένα κοινωνικό μέτρο, το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τον πολίτη. Δεν τους βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό και κάνουν επίθεση στο Ταμείο Ανάκαμψης» υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος και αναφέρθηκε σε «μύθο» του κ. Γερουλάνο περί απένταξης έργων και απώλεια χρημάτων.

«Καταρχάς η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν συνεπάγεται ούτε την ακύρωση, ούτε την απώλεια της χρηματοδότησης. Σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για μια πρακτική, την οποία ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας παρουσιάζουν ως μια εξαίρεση, ενώ δεν χάνονται οι πόροι. Δημιουργούνται μια σειρά από μύθοι, με στόχο κυρίαρχα να πληγεί ένα αφήγημα, το οποίο όμως ο πολίτης το καταλαβαίνει, ότι η Ελλάδα στην οικονομία έχει επιτυχίες» τόνισε, κάνοντας λόγο για κριτική η οποία δεν πατάει στην αλήθεια.

Τι είπε για την ακρίβεια

Σχετικά με την ακρίβεια και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Δεν λέμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν, εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά, γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει και περαιτέρω παρέμβαση. Παρά ταύτα, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, για το φαινόμενο αυτό. Βλέπετε ότι διαβουλευόμαστε, ότι έχουν πυκνώσει οι έλεγχοι, ότι είχαμε πρόσφατα και άλλα πρόστιμα, ότι δημιουργήθηκε μια νέα ανεξάρτητη αρχή, ότι υπάρχει διαρκώς κινητικότητα με τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, προφανώς ο μεγάλος μας αγώνας είναι σε αυτό το πεδίο, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Όμως, υπάρχουν και περιοχές προϊόντων, στις οποίες έχει υπάρξει αποκλιμάκωση. Για παράδειγμα ακούω πολύ έντονα το μοσχάρι. Όντως, είναι προβληματικό και θα συμφωνήσω, όμως η τιμή στο χοιρινό έχει πέσει και δεν το λέει κάποιος».

Με αφορμή τη «συμφωνία κυρίων» περί «παγώματος» των τιμών – που είναι ήδη πολύ υψηλές – τους επόμενους δύο μήνες, ο κ. Μαρκόπουλος ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο θα μειωθούν οι τιμές τον Σεπτέμβριο και τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί.

«Καταρχάς, ήδη στους κωδικούς που επιβλήθηκε το πλαφόν έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές, έχουμε 6% μείωση. Σε ό,τι αφορά αυτό, δεν είναι άμεσο και συνδυάζεται με τη διαφαινόμενη πτώση των τιμών, που έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια λόγω της αποκλιμάκωσης της κατάστασης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από κει και πέρα, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση παγώματος των τιμών. Έχει να κάνει με την διορθωτική πορεία της αγοράς της ενέργειας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και των τιμών στα τρόφιμα, στην αγορά και στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι χαριστικό. Αντιθέτως, διασφαλίζει ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές», είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στις πρόσφατες ανακοινώσεις.

Πώς σχολίασε τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ

Όσον αφορά στις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη που είχαν σαν τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο κ. Μαρκόπουλος ρωτήθηκε για την προσέγγιση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και αν αυτές οι αναφορές πείθουν το ακροατήριο της ΝΔ.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα αρχικό μούδιασμα, και παραταξιακά, γιατί επρόκειτο για στελέχη μας. Μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση το εξής. Εμείς- υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές- είμαστε κάπως φυλασσόμενοι. Το γεγονός ότι η βία πήγε σε μεσαία μας στελέχη, είναι κάτι το οποίο μας έχει μουδιάσει. Όμως, μετά την ώρα της περίσκεψης, έχει έρθει και η ώρα της δράσης. Έχουμε επιλέξει την τήρηση της νομιμότητας, τα βάλαμε με άβατα, τα βάλαμε με περίεργες συλλογικότητες και θεωρώ ότι πολύ σωστά κάναμε. Όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα» τόνισε, λέγοντας ότι η υπόθεση αυτή πληγώνει το σύνολο της κοινωνίας.

Ο κ. Μαρκόπουλος, στη συνέχεια υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στην Εξεταστική για τα Τέμπη «είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές». «Πρόσφατα ο Ρουβίκωνας κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική, με πορείες, ντυμένοι ομοιόμορφα. Ποια ήταν η διαφορά τους με τη Χρυσή Αυγή; Κάποιοι όμως τον Ρουβίκωνα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν, με προσκλήσεις, ακτιβιστές και να πετάνε φυλλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής της ΝΔ.

«Έχει μεγάλη σημασία και μια πολιτική κουβέντα που ανοίγει και εντός κοινοβουλίου. Παρακολουθούμε καθημερινά τους χούλιγκανς του ελληνικού κοινοβουλίου. Πώς να μην περάσει αυτή η εικόνα του κοινοβουλίου και στην κοινωνία; Όταν ο άλλος βγαίνει και σε φωνάζει δολοφόνο, όταν βγαίνει και σε κατηγορεί καθημερινά με χυδαιότητες, όταν μπαχαλοποιούν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα χωρίς να υπάρχει όριο και φρένο, προφανώς αυτό θα μετακινηθεί και στην κοινωνία. Σε λίγο το κοινοβούλιο, όπως πάμε, θα μας θυμίζει εικόνες Ταϊβάν» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι χαίρεται που τα πολιτικά κόμματα καταδίκασαν τις επιθέσεις, καθώς όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν αυτονόητο.

«Υπάρχουν όμως και οι καθημερινοί τροφοδότες μίσους και τοξικότητας, εκείνοι οι οποίοι χαίρουν και μιας ιδιότυπης ασυλίας, και από μέσα ενημέρωσης. Ασχημονούν καθημερινά εντός κοινοβουλίου και σας θυμίζω ότι επί συγκεκριμένου προσώπου πολιτικού, ο Ρουβίκωνας έκανε παρέλαση μέσα στη βουλή. Είναι ο ίδιος Ρουβίκωνας που πρόσφατα κινήθηκε παραστρατιωτικά, παρακρατικά, φορώντας τα ίδια ρούχα σε χρυσαυγίτικη λογική, τίποτα διαφορετικό. Και είναι τα ίδια πρόσωπα που διαρκώς χουλιγκανίζουν και μπαχαλοποιούν το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πάει άλλο» επέμεινε.

«Όπως υπάρχει η ακροδεξιά φασιστική βία, υπάρχει και η ακροαριστερή»

Ερωτηθείς εάν χρειάζεται αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τέτοιες επιθέσεις, απάντησε: «Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Το έχουμε δει, έχει λειτουργήσει σε προηγούμενο ιστορικό παράθυρο. Αναφέρομαι στις συλλήψεις για τη Χρυσή Αυγή. Όπως υπάρχει η ακροδεξιά φασιστική βία, υπάρχει και η ακροαριστερή».

«Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο κ. Κυρανάκης, εγώ θα πω αυτό το οποίο πιστεύω. Όταν κάποιοι κλαίνε διαρκώς στον ώμο του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου, και αυτό περνάει έτσι, να τα αποτελέσματα. Όταν κάποιοι χωρίς ντροπή βγαίνουν στον δημόσιο λόγο και λένε για δολοφόνους κατά συρροή και τους δίνουν πολιτική κάλυψη, έχει έρθει η ώρα να διαλέξουμε με ποιον είμαστε. Είμαστε με την νομιμότητα, με τον κοινοβουλευτισμό ή είμαστε με τη χουλιγκανοποίηση των πάντων και το μπάχαλο; Από δω και πέρα η συζήτηση γίνεται επί άλλης βάσεως. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη -και κοινοβουλευτικά επαναλαμβάνω- πλέον η ανοχή μας έχει τελειώσει. Ανοχή τέλος. Όποιοι πάνε να κλαίνε στον ώμο του κάθε τρομοκράτη και δεν έχουν σαφές μήνυμα, θα πρέπει από σήμερα και μετά να απολογούνται. Έχουμε μια νεκρή γυναίκα μόνο και μόνο γιατί έκανε το τραγικό λάθος να υποστηρίξει άλλη παράταξη, από αυτή που κάποιοι πιστεύουν. Ως εδώ» κατέληξε ο κ. Μαρκόπουλος.