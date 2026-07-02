Γαλλία: Απόλυτο χάος για ένα κλιματιστικό – Σκηνές «τρέλας» με ξύλο και ατελείωτες ουρές στα καταστήματα λόγω του καύσωνα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα πρωτοφανές κύμα καταναλωτικής μανίας σαρώνει τη Γαλλία, καθώς οι πολίτες κυριολεκτικά μάχονται σώμα με σώμα έξω από τα καταστήματα για να εξασφαλίσουν έναν ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό ενόψει του νέου σφοδρού καύσωνα.

Με τις συσκευές να παρουσιάζουν ήδη σοβαρές ελλείψεις, το φαινόμενο αυτό προκαλεί χαμόγελα στους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα την παγκόσμια αγορά.

Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης

Το σύνθημα είναι «ο πρώτος που έρχεται, εξυπηρετείται πρώτος», αναφέρει το BFMTV.

Σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου, το κατάστημα Lidl στη Ναντέρ πολιορκήθηκε από πελάτες που έψαχναν για ένα κλιματιστικό.



Με έναν τρίτο καύσωνα να διαφαίνεται από αυτό το Σαββατοκύριακο, η γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ότι τα καταστήματαά της θα εφοδιάζονταν ξανά με ανεμιστήρες, κλιματιστικά και άλλες συσκευές ψύξης αέρα.

Συνολικά, 200.000 προϊόντα πρόκειται να διανεμηθούν στα 1.600 καταστήματα σε εθνικό επίπεδο.

Η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πίεσης στα αποθέματα των συσκευών που έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της ζέστης.

Η ζήτηση έχει εκτοξευθεί στα ύψη από τον πρώτο καύσωνα στα τέλη Μαΐου. Περισσότεροι από 680.000 ανεμιστήρες πουλήθηκαν σε μόλις επτά ημέρες, σημειώνοντας αύξηση 1.500% σε ετήσια βάση, για συνολικά έσοδα 28,4 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ που επικαλείται η εφημερίδα Le Monde.

Στη Ναντέρ, το κατάστημα ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει στις 8 π.μ. Οι πόρτες κατέρρευσαν αμέσως κάτω από την πίεση του πλήθους που προσπαθούσε να μπει μέσα με τη βία.

Περισσότερα από εκατό άτομα είχαν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα, αναφέρει δημοσιογράφος του BFMTV που βρισκόταν στο σημείο. «Ξέσπασαν καβγάδες μεταξύ αρκετών ανθρώπων που ανταγωνίζονταν για τα δέκα διαθέσιμα κλιματιστικά».

Bagarres, portes forcées, intervention de la police… L’annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ — BFM (@BFMTV) July 2, 2026



Η αστυνομία έφτασε λίγο αργότερα.

Στο X, εικόνες και βίντεο που τραβήχτηκαν από χρήστες του διαδικτύου μπροστά από καταστήματα Lidl στο Παρίσι, στο Ζενβιλιέ ή στη Συρέν δείχνουν πελάτες συγκεντρωμένους μπροστά από τις πόρτες, με την ελπίδα να φύγουν με ένα σύστημα κλιματισμού στο καρότσι τους.

@lidlfrance ment. Il y avait que 2 climatiseurs et plus de 400 personnes. Ils ont mis du gaz lacrymo. Des femmes sont tombées. #Lidl 14eme pic.twitter.com/iuUBUkvJkZ — Netchys ن Zeus #Matricule 3082 (@netchys) July 2, 2026

«Τρελή κατάσταση»

Στα καταστήματα Darty, επίσης, ο καύσωνας δημιούργησε ένταση. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ενρίκε Μαρτίνεθ, δήλωσε στο BFM Business ότι βιώνει μια «τρελή κατάσταση».

«Άνθρωποι περίμεναν έξω από τα καταστήματα από τις τέσσερις το πρωί», εξηγεί. «Κάποιοι μάλιστα πιάστηκαν στα χέρια. Ήμασταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».



Ο επικεφαλής της αλυσίδας καταστημάτων διαβεβαιώνει ότι «οι ομάδες εργάστηκαν ακούραστα για να εξυπηρετήσουν τους πάντες και να φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο εξοπλισμό στις αποθήκες μας. Θέλω να επαινέσω το έργο των ομάδων της Darty που δεν τα παράτησαν ποτέ σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σκηνές όπως αυτές θα μπορούσαν να γίνουν πιο συχνές τις επόμενες εβδομάδες – και όχι μόνο στη Γαλλία.

L’enseigne de supermarchés discount organise ce jeudi 2 juillet une grande vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs en France, alors qu’une nouvelle vague de chaleur est attendue en fin de semaine et que les stocks se font rares dans les magasins. Mais dans certains points… pic.twitter.com/kNbvNRtcYe — Le Figaro (@Le_Figaro) July 2, 2026



Ο καύσωνας που πλήττει αυτή τη στιγμή την Ευρώπη αποκαλύπτει μια προηγουμένως υποτιμημένη αδυναμία της ηπείρου: το χαμηλό ποσοστό ιδιοκτησίας κλιματιστικών.

Πράγματι, μόνο το 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει σύστημα κλιματισμού.

Το ποσοστό ιδιοκτησίας κλιματιστικών στα γαλλικά νοικοκυριά, το οποίο ήταν 14% το 2016, σύμφωνα με την ADEME (Γαλλική Υπηρεσία για την Οικολογική Μετάβαση), υπερβαίνει πλέον το ένα τέταρτο των σπιτιών.

Το «ταμπού» του κλιματιστικού σπάει οριστικά

Η ιστορική ένταση του πρόσφατου καύσωνα στη Γαλλία φαίνεται πως αλλάζει ριζικά τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών, αναγκάζοντας ακόμη και τους πιο επιφυλακτικούς να στραφούν στην αγορά κλιματιστικών.

Η πρωτοφανής έκρηξη της ζήτησης, που καταγράφεται πλέον και σε περιοχές όπου ο κλιματισμός θεωρούνταν κάποτε περιττός, προκαλεί ασφυξία στην αγορά, εξαντλεί τα αποθέματα και φέρνει τους ειδικούς εγκατάστασης στα όρια της εξάντλησης.

Εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, οι μέρες του Ερχάν Σοϊσουρέν, ειδικός κλιματιστικός κοντά στη Μιλούζ, στην περιοχή του Άνω Ρήνου, είναι όλες ίδιες.

«Ξεκινώ νωρίς και τελειώνω γύρω στις 9 ή 10 το βράδυ. Είναι τρελό, είμαι στα πρόθυρα του burnout», δήλωσε στο franceinfo. «Αλλά ολόκληρος ο κλάδος ανθεί: οι διανομείς έχουν ξεμείνει από στοκ, υπογράφουμε συμβόλαια εγκατάστασης για το επόμενο καλοκαίρι», σημείωσε.

Des sauvages les gens pour clim a lidl pic.twitter.com/lFZCOOxWxe — Soso_75 ᥫ᭡🇲🇦🇲🇦🇲🇦ꫂ ၴႅၴ (@Salma91185285) July 2, 2026



«Δέχομαι περίπου τέσσερις ή πέντε κλήσεις την ημέρα από ανθρώπους που μου λένε ότι ποτέ δεν πίστευαν ότι θα εγκαθιστούσαν κλιματισμό στα σπίτια τους», εξηγεί ο Οσμάν Σαχίν από το Στρασβούργο.

«Αλλά αυτό ήταν ένα σοκ γι’ αυτούς: πανικοβάλλονται, ειδικά οι ευάλωτοι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι και οι γονείς μικρών παιδιών. Ανησυχούν για τα επόμενα κύματα καύσωνα».

«Ο Νότος της Γαλλίας ήταν πάντα το μέρος της χώρας όπου οι άνθρωποι σκέφτονταν να εγκαταστήσουν κλιματισμό στα σπίτια τους, για προφανείς λόγους», αναφέρι ο Ολιβιέ Σίντλερ, μηχανικός.

«Αλλά αυτό το καλοκαίρι, οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι η ακραία ζέστη θα επηρεάσει ολόκληρη τη Γαλλία. Νομίζω ότι αυτό ήταν το σημείο καμπής».

Η Κίνα επωφελείται από την κρίση

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, η κατάσταση αυτή δημιούργησε μια ξαφνική και μαζική έκρηξη της ζήτησης, από την οποία επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό οι Κινέζοι κατασκευαστές.

Η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά κλιματιστικών, αντιπροσωπεύοντας το 40% των παγκόσμιων εξαγωγών κλιματιστικών, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου που επικαλείται η Wall Street Journal.

WATCH: Chaotic scenes as crowd forces way into supermarket in Nanterre, France, to buy air conditioners amid heatwave pic.twitter.com/Yef1537TJX — Rapid Report (@RapidReport2025) July 2, 2026



Η χώρα, που είναι ήδη ηγέτιδα στα ηλεκτρικά οχήματα και τα ηλιακά πάνελ, βλέπει τώρα τους κατασκευαστές της, όπως οι Midea, Haier και Gree, να κεφαλαιοποιούν πλήρως την έκρηξη της ευρωπαϊκής ζήτησης.

Και η Γαλλία είναι ιδιαίτερα εξαρτημένη από τους Κινέζους προμηθευτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, οι εξαγωγές κλιματιστικών προς τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 57% σε ετήσια βάση τον Μάιο.

Αυτή η αύξηση σημειώθηκε ακόμη και πριν από τα κύματα ακραίας ζέστης που καταγράφηκαν τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.