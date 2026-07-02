Θεσσαλονίκη: «Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα, είναι εγκληματίες» – Ο Παναγιώτης Νέστορας περιγράφει την εμπρηστική επίθεση που σκότωσε τη σύζυγό του

«Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα» δήλωσε ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτης μιλώντας στο ERTNews για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να πεθάνει η σύζυγός του, Βάγια.

Ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος εδώ και λίγη ώρα θρηνεί για την τραγική απώλεια της συζύγου του, περιέγραψε τι ακριβώς έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Γύρω στις 04:00 ώρα χτύπησε ο συναγερμός. Βλέπω φωτιά. Μου λέει: Στο δικό μας αυτοκίνητο χτυπάει ο συναγερμός; Και τις λέω: Στο δικό μας πήρε φωτιά. Πήγα να ψάξω το τηλέφωνο και ξεκίνησε αυτή να κατεβεί κάτω, στο ισόγειο για να δει σε ποια φάση είναι η κατάσταση […]. Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τη μάνα της και δημιουργήθηκαν εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι είναι δολοφόνος, το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Νέστορας.

Η συγκινητική ανάρτησή του

Νωρίτερα ο κ. Νέστορας είχε προχωρήσει σε μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αποχαιρετώντας τη σύζυγό του.

Όπως αποκαλύφθηκε πίσω από την τραγωδία κρύβεται ακόμη μία μεγάλη απώλεια, καθώς η οικογένεια είχε χάσει το 2021 τη δεύτερη κόρη της, Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Από τότε, η Βάγια Νέστορα είχε αφιερωθεί στην ανατροφή του μικρού εγγονού της, που έμεινε ορφανός από μητέρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβητσιάρηδων

Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ…».