Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη: «Απορώ που μερικοί άνθρωποι έχουν δημόσιο λόγο και βήμα στην τηλεόραση»

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας σχεδόν 10 χρόνια. Μέσα σε αυτά, της έχει ασκηθεί αρκετές φορές κριτική, για πράγματα που έχει πει ή κάνει. Πρόσφατα μία ανάρτησή της στην οποία την βλέπουμε με χαρτονομίσματα της Ινδονησίας, προκάλεσε την αντίδραση μίας μερίδας του κόσμου, καθώς πολλοί τα μπέρδεψαν με χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Η influencer και επιχειρηματίας επιστρέφοντας από το Μπαλί, προχώρησε σε ορισμένες αναρτήσεις στο Instagram, μέσα από τις οποίες εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που προβλήθηκε το θέμα στην τηλεόραση.

Χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, η Ιωάννα Τούνη με βίντεο που ανέβασε σε stories είπε πως: «Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, για αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία επίσης το γνώριζα να σου πω την αλήθεια, αλλά πάντα βρίσκουν τρόπους να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση, και αυτοπροσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές».

«Είμαι για αρχή πάρα πολύ κουρασμένη, δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση, και έχω ακούσει τα πάντα. Έχω λάβει άπειρα μηνύματα, για έναν πανικό που προκλήθηκε στη χώρα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι συνέβη, για ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο, στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά.

Τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν πεντακοσάευρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα προς ενημέρωσή σας, γιατί θα πρέπει εγώ να σας μάθω να κάνετε τη δουλειά σας μάλλον, δεν είναι πεντακοσάευρα. Αυτά είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα, και η αξία τους είναι λιγότερη από πέντε ευρώ. Κέρματα κρατάω στα χέρια μου για να καταλάβεις. Με αυτά λοιπόν έχω φάει το hate της ζωής μου, ότι έκανα επίδειξη πλούτου», συνέχισε.

«Το όνομά μου δυστυχώς είναι πάντα το στανταράκι τους»

Επίσης, η influencer και επιχειρηματίας έγραψε ότι: «Συμπεθέρες μου μόλις πάτησα το πόδι μου Ελλάδα έπειτα από υπερατλαντική πτήση… Και να πω ότι πέρα από κουρασμένη σωματικά, νιώθω και κουρασμένη ψυχικά με όλα όσα συμβαίνουν!

Κάπου έχω κουραστεί να είμαι ο εύκολος στόχος όταν πέφτουν τα νούμερα της τηλεόρασης! Κάθε φορά που δεν έχουν θέματα, δημιουργούν! Και το όνομά μου δυστυχώς είναι πάντα το στανταράκι τους, γιατί “πουλάει”…

Η Τούνη πουλάει, πάμε να την διαλύσουμε με ψέματα και αισχρολογίες, να έχουμε δουλίτσα στο πάνελ! Τι αξία έχουν άλλωστε τα συναισθήματα ενός ανθρώπου; Αν πουλάει είναι απλά ένα ακόμη εργαλείο -για να ανέβουν τα νούμερα- στον βούρκο αυτό της ελληνικής τηλεόρασης!».

«Όταν η τρομερή δημοσιογραφία σου δεν μπορεί καν να ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ με των 5 ευρώ. Απορώ που μερικοί άνθρωποι έχουν δημόσιο λόγο και βήμα στην τηλεόραση», πρόσθεσε.