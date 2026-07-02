Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

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σεισμός κάρπαθος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο.
  • Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου.
  • Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
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Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο.

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Κύθηρα

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση που έγινε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης 2/7 είχε επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 13 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έχει αισθητή και στην Ρόδο.

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στον Δομοκό

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 24 Ιουνίου 2026, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ νότια της Καρπάθου, ενώ ακολούθησαν μικρότερες δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου.

σεισμός κάρπαθος

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