Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο

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Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση που έγινε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης 2/7 είχε επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 13 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έχει αισθητή και στην Ρόδο.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 24 Ιουνίου 2026, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ νότια της Καρπάθου, ενώ ακολούθησαν μικρότερες δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου.