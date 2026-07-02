Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση που έγινε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης 2/7 είχε επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 13 χιλιόμετρα.
Η σεισμική δόνηση έχει αισθητή και στην Ρόδο.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 24 Ιουνίου 2026, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ νότια της Καρπάθου, ενώ ακολούθησαν μικρότερες δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου.