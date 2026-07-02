Συρία: Έκρηξη κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού – Αναφορές για τραυματίες

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Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε καφετέρια στην περιοχή Χετζάζ της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, ενώ διασώστες και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομεία προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια και η φύση της έκρηξης, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό ή την κατάσταση των τραυματιών.