Συρία: Έκρηξη κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού – Αναφορές για τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε καφετέρια στην περιοχή Χετζάζ της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, με αναφορές για τραυματίες. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού, τα οποία παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: X
Φωτογραφία: X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε καφετέρια στην περιοχή Χετζάζ της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA επιβεβαίωσε το περιστατικό.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες. Διασώστες και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε καφετέρια στην περιοχή Χετζάζ της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, ενώ διασώστες και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομεία προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια και η φύση της έκρηξης, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό ή την κατάσταση των τραυματιών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ