Κρήτη: «Τον χαστούκισε και τον έσπρωξε στον καναπέ, βάζοντας του ένα μαξιλάρι στο κεφάλι» – Τι είπε η μητέρα του 8χρονου για τον 58χρονο

Αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα φέρεται να έγιναν σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη, καθώς μία 35χρονη μητέρα καταγγέλλει ότι ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης της επιτέθηκε στα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 11 και 8 ετών.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η μητέρα που είναι διαζευγμένη, το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου έφυγε για λίγο από το σπίτι της, καθώς φροντίζει περιστασιακά έναν ηλικιωμένο.

Η γυναίκα καταγγέλλει ότι δεν πρόλαβε καλά-καλά να φύγει και μέσα σε 10 λεπτά την είχε καλέσει στο τηλέφωνο ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση την ενημέρωσε ότι τα παιδιά της έκαναν φασαρία και είχαν σπάσει την πόρτα του υπνοδωματίου, με τον ίδιο να νευριάζει και να τα χαστουκίζει.

Η μητέρα εξηγεί ότι θα επέστρεφε πολύ γρήγορα και πως άφησε το κλειδί στην εξώπορτα για να μην κλειδωθούν έξω από το σπίτι τα παιδιά της. Μαζί τους, έμεινε και μία φίλη της οικογένειας, για να τα επιβλέπει όσο εκείνη θα απουσίαζε.

«Ο 8χρονος έκλαιγε ασταμάτητα»

Μετά το τηλεφώνημα του 58χρονου, η μητέρα αναφέρει ότι επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί. Τότε, ο 11χρονος γιος της περιέγραψε ότι ο σπιτονοικοκύρης είχε χτυπήσει τον μικρό του αδελφό με τα χέρια και τον καταδίωκε στο δρόμο.

Με βάση το Cretalive.gr, λίγο αργότερα η 35χρονη βρήκε τον 8χρονο να κλαίει μέσα στο σπίτι. Μάταια προσπαθούσε για ώρα να τον ηρεμήσει. Περιγράφεται ότι έκλαιγε ασταμάτητα. Κάποια στιγμή το αγοράκι ηρέμησε και τότε φέρεται να είπε στη μητέρα ότι ενώ έπαιζαν έσπασαν κατά λάθος την πόρτα. Ο σπιτονοικοκύρης τον χαστούκισε και τον έσπρωξε στον καναπέ, βάζοντας του ένα μαξιλάρι στο κεφάλι.

Αργότερα ο 58χρονος, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλονται, προσπάθησε να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του, ζητώντας συγγνώμη, όμως η μητέρα εμφανώς ταραγμένη και ανήσυχη, του ζήτησε να φύγει.