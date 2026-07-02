Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου για τον 4χρονου προσφυγόπουλου από πτώση μεταλλικής πόρτας

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Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, διά παραλείψεως, και σε δεύτερο βαθμό, κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου για τον θάνατο ενός 4χρονου προσφυγόπουλου από πτώση μεταλλικής πόρτας, τον Απρίλιο του 2019.

Το δυστύχημα συνέβη όταν το παιδί καταπλακώθηκε την ώρα του παιχνιδιού από συρόμενη μεταλλική πόρτα σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, όπου φιλοξενούνταν πρόσφυγες και μετανάστες, στα Βρασνά Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε εκ νέου ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με 3ετή αναστολή. Για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε η σύζυγός του. Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Σημειώνεται ότι πρωτόδικα ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 2,5 ετών, με αναστολή.

Το τραγικό δυστύχημα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2019. Το άτυχο προσφυγόπουλο ανέβηκε μαζί με δύο ανήλικους φίλους του στη συρόμενη μεταλλική πόρτα (μήκους 3,80 μέτρων και βάρους 110 κιλών) που βρισκόταν στην αυλή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και την κουνούσαν, βλέποντάς την ως παιχνίδι.

Κατά την ταλάντωσή της, σε συνδυασμό με την ταχύτητα μετακίνησής της, φαίνεται πως υποχώρησαν τα στριφώνια από τη θέση τους στο σημείο στήριξης με το μπετόν και μετακινήθηκε το σημείο κλεισίματος για μερικά εκατοστά.

«Αυτό είχε ως συνέπεια να απελευθερωθεί η πόρτα από τα τερματικά ράουλα (καθώς το εσωτερικό ράουλο ήταν υπερβολικά φθαρμένο και δημιουργούσε τζόγο ως προς την εγκάρσια κίνησή της) και να στραβώσει η ασφάλεια που απαγόρευε την κατακόρυφη κίνησή της», περιγράφεται στη δικογραφία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έπεσε η πόρτα στο έδαφος, καταπλακώνοντας το ανήλικο που υπέστη θανατηφόρα κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Το αντρόγυνο αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η πόρτα ήταν συντηρημένη και λειτουργική, αποδίδοντας την πτώση στη δύναμη του φορτίου που αναπτύχθηκε πάνω της.

Για την ίδια υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι και οι Αφγανοί γονείς του 4χρονου, που αθωώθηκαν στο πρωτόδικο δικαστήριο. Σήμερα ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ