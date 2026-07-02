Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θέτει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας με ευθύνη και προτεραιότητα την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων

«Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης αποφάσεων» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, το πρωί και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, το μεσημέρι, με τους οποίους συζήτησε εφ’ όλης της ύλης και τους ευχαρίστησε που ανταποκρίθηκαν.

«Η Ελλάδα είναι και οφείλει να παραμείνει μια χώρα προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, απειλής ή επιθετικότητας. Μια χώρα που οφείλει να επενδύει στις συμμαχίες της, στη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς, στη διπλωματία και τις ένοπλες δυνάμεις της. Με θεσμούς ισχυρούς και λειτουργικούς. Με μια εθνική στρατηγική, με σαφείς στόχους και συνέχεια, που της προσδίδει κύρος και αξιοπρέπεια», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως υπογράμμισε, τις τελευταίες μέρες από τη Κάσο έθεσε κάποια ερωτήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στα οποία ο πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό.

«Θα ολοκληρωθεί το έργο; Και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα; Ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί αλλά οφείλει πάνω απ’ όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η «Ατζέντα 2030» και τα εθνικά θέματα στη συνάντηση Δένδια με Ανδρουλάκη

Τα ζητήματα εθνικής άμυνας και επιχειρησιακής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε, σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά από σχετικό αίτημα του κ. Ανδρουλάκη.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των κ.κ. Δένδια και Ανδρουλάκη, ακολούθησε ενημέρωση στην αίθουσα «Καποδίστριας» του υπουργείου για ζητήματα Εθνικής ‘Αμυνας και επιχειρησιακής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Καλωσορίζοντας τον κ. Ανδρουλάκη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τον ευχαρίστησε για την επίσκεψη στο υπουργείο και ξεκαθάρισε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να υπάρχει συνολική ενημέρωση των κομμάτων, και ιδίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το τι γίνεται στο υπουργείο, για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτό που λέμε “Ατζέντα 2030”. Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης ούτε ενός κόμματος».

Απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη, υπογράμμισε: «Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση, που πολλές φορές έχει και απόρρητο στοιχείο, γι’ αυτό και συζητήσαμε μερικά πράγματα προηγουμένως».

Στην ενημέρωση παρέστησαν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου, και από τη φυσική ηγεσία, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπαρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ καθώς επίσης και ο γενικός διευθυντής ΓΔΠΕΑΔΣ πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης και ο διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνοδευόταν από τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Εθνικής ‘Αμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Μιχάλη Κατρίνη, τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος Δημήτρη Μάντζο και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη.