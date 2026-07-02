Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντησε τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης, Μάκι Σαλ στο Μέγαρο Μαξίμου – Στο επίκεντρο η υποψηφιότητά του για τον ΟΗΕ

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης, Μάκι Σαλ, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σαλ παρουσίασε το πρόγραμμα και τις βασικές προτεραιότητες της υποψηφιότητάς του, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο της Αφρικής και τις προκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών στο διεθνές περιβάλλον.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης, Μάκι Σαλ, υποψήφιο για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.
  • Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σαλ παρουσίασε στον Έλληνα Πρωθυπουργό το πρόγραμμα και τις βασικές προτεραιότητες της υποψηφιότητάς του.
  • Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο της Αφρικής και των χωρών του Παγκόσμιου Νότου, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

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Με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και υποψήφιο για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Μάκι Σαλ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σαλ παρουσίασε στον Πρωθυπουργό το πρόγραμμα και τις βασικές προτεραιότητες της υποψηφιότητάς του για την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο της Αφρικής και των χωρών του Παγκόσμιου Νότου στο σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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