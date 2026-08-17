Bορίζια: Μήνυση υπέβαλε μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη εναντίον της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

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Νέα εστία έντασης πυροδοτήθηκε στα Βορίζια, έπειτα από επεισόδιο ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη, «ενισχύοντας», το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη και συγκεκριμένα μία γυναίκα, υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

Μετά τη μήνυση, η μητέρα του 39χρονου, συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας,

Στη συνέχεια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.

Πηγή: Nea Kriti