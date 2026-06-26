Βορίζια: Ενώπιον της ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι για την έκρηξη που προηγήθηκε του μακελειού – Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι

Σοβαρές εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση της έκρηξης στα Βορίζια, η οποία προηγήθηκε του αιματηρού διπλού φονικού της 1ης Νοεμβρίου 2025, καθώς ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της έκρηξης του εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν οδηγηθεί ενώπιον της δικαστικής λειτουργού την περασμένη Τρίτη, οπότε και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες εμφανίζονται σε βίντεο-ντοκουμέντο που έχει συγκεντρώσει η ΕΛ.ΑΣ. Ο ένας φέρεται να έχει καταγραφεί να κινείται στο σημείο της έκρηξης, ενώ ο δεύτερος να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση την ώρα που εξελίσσεται η τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Το οπτικό υλικό παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας και θεωρείται κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση των ρόλων των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, σήμερα απολογούνται και οι τρεις κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ηθική αυτουργία στην ίδια υπόθεση, στο πλαίσιο της ευρύτερης δικογραφίας που έχει σχηματιστεί.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από την έκρηξη της 31ης Οκτωβρίου 2025, η οποία θεωρείται καθοριστική για την αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας.

Γιώργος Κοκοσάλης: «Γίνεται τσουβάλιασμα προσώπων και πράξεων»

Ο συνήγορος υπεράσπισης μελών της οικογένειας Καργάκη, Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε την περασμένη Τρίτη ότι το κατηγορητήριο για τους δύο κατηγορούμενους έχει διευρυνθεί, καθώς «αποδίδονται κατά περίπτωση και κάποιες κατηγορίες που αφορούν την έκρηξη σε ανθρώπους που, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο βιωτικό συμβάν».

Ο κ. Κοκοσάλης υποστήριξε ότι η σύνδεση ορισμένων κατηγορουμένων με την υπόθεση στηρίζεται σε στοιχεία που, όπως είπε, «δεν αντέχουν στη λογική», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «όταν φτάνουμε να δημιουργούμε κατασκευές ότι επειδή στο στρατό είχες την ειδικότητα του καταστροφέα, άρα κατά δογματική αναγκαιότητα εσύ έβαλες τη βόμβα, νομίζω ότι αυτά δεν αντέχουν στη λογική».

Παράλληλα έκανε λόγο, σύμφωνα με το neakriti.gr, για γενικευμένο «τσουβάλιασμα» προσώπων και πράξεων.

«Βλέπω ότι υπάρχει ένα λεγόμενο τσουβάλιασμα, δηλαδή όλοι σε όλα και ό,τι κάτσει στο δικαστήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι μπορεί να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό, λόγω της μεγάλης δημοσιότητας και της κοινωνικής αναστάτωσης που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Αναφερόμενος στους δύο κατηγορούμενους των οποίων οι κινήσεις έχουν καταγραφεί στο βίντεο της δικογραφίας, ο κ. Κοκοσάλης υποστήριξε ότι ο ένας εξ αυτών «φαίνεται ότι παρεμβαίνει πυροσβεστικά και φωνάζει για την αθωότητά του από την πρώτη στιγμή», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η δυναμική της υπόθεσης ενδέχεται να τον κρατήσει προσωρινά κρατούμενο μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

«Η δυναμική της υπόθεσης τον κρατάει μέσα και θα τον κρατήσει μέσα μέχρι δυστυχώς και το δικαστήριο. Είναι άδικο όμως αυτό», ανέφερε.

Ο συνήγορος υποστήριξε ακόμη ότι οι διώξεις που αφορούν στα αδικήματα της έκρηξης, της κατασκευής εκρηκτικών υλών και της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού έχουν πλέον επεκταθεί σε περισσότερα πρόσωπα.

«Όλοι σε όλα», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι κατά περίπτωση αποδίδονται κατηγορίες είτε για φυσική είτε για ηθική αυτουργία.

«Έχει μπει η κατηγορία για την τοποθέτηση της βόμβας. Βεβαίως, όλοι σε όλα, κατά περίπτωση με ηθική αυτουργία κάποιοι και με φυσική αυτουργία κάποιοι άλλοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του η συγκεκριμένη προσέγγιση «δεν αντέχει ούτε στη λογική ούτε στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας».

Παρά τις ενστάσεις του, ο κ. Κοκοσάλης επισήμανε ότι η υπόθεση αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό για τα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας, σημειώνοντας ότι «υπάρχει πράγματι ένα βιωτικό συμβάν ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας μας».

Θεονύμφη Μπέρκη: «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει τους κατηγορούμενους με την έκρηξη»

Η συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες που αφορούν στην υπόθεση της έκρηξης δεν στηρίζονται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, πέραν των καταθέσεων που προέρχονται από την αντίπαλη οικογένεια.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πλην των μαρτυριών, οι οποίες προέρχονται από την αντίπαλη οικογένεια και οι οποίες μιλάνε για υποψίες, υποθέσεις, “πιστεύω”, “θεωρώ”, “υποψιάζομαι”, δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο ώστε να εμπλέκει και να εδραιώνει τις κατηγορίες που σχετίζονται με την πράξη της έκρηξης στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους».

Η κα Μπέρκη υπενθύμισε ότι στην υπόθεση περιλαμβάνονται τρεις κατηγορούμενοι που βρίσκονται ήδη στη φυλακή για άλλη αιτία, στους οποίους αποδίδεται η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας, καθώς και ακόμη δύο πρόσωπα που κατηγορούνται για την τετελεσμένη ανθρωποκτονία σε βάρος της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Αναφερόμενη στις τελευταίες εξελίξεις, σημείωσε ότι το κατηγορητήριο έχει πλέον διευρυνθεί, επισημαίνοντας πως «συμπληρωματικά αποδίδονται κάποιες κατηγορίες και ζητείται η συμπληρωματική διαδικασία, δηλαδή η εξέλιξη της συμπληρωματικής ανάκρισης».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι στην υπόθεση της έκρηξης εμπλέκεται και ο 24χρονος γιος της οικογένειας ως έκτο πρόσωπο, ο οποίος έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.