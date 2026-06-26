Βορίζια: Ελεύθερα τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη για τη βόμβα που προκάλεσε την τραγωδία με δύο θύματα

Έπειτα από μία μαραθώνια διαδικασία απολογιών των πέντε μελών της οικογένειας Καργάκη, για το σκέλος που αφορά στην έκρηξη της αυτοσχέδιας βόμβας σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, περιστατικό που ουσιαστικά οδήγησε στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθούν άπαντες ελεύθεροι για τη συγκεκριμένη πράξη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο αφέθηκαν οι δύο ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση της αιματοχυσίας των Βοριζίων, δηλαδή ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος αγροτοσυνδικαλιστής συγγενής τους.

Επίσης, στα άλλα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που ήταν ήδη προφυλακισμένα για υπόθεση ζωοκλοπής (δηλαδή στον γαμπρό του Φανούρη, άνδρα της μεγάλης αδελφής του, στον ανιψiό του και στον αδεlφό του θύματος), επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Συγκεκριμένα:

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους

απαγόρευση προσέγγισης των μελών των αντίδικων οικογενειών και

απαγόρευση διαμονής στον δήμο Φαιστού.

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ο κ. Γιώργος Κοκοσάλης και ηκα. Θεονύμφη Μπέρκη ανέφεραν ότι η ποινική αντιμετώπιση των εντολέων τους καταδεικνύει την ισχνότητα των στοιχείων ενοχής. «Το σύνολο του αφηγήματος και της κατασκευής σε βάρος τους από μέρους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στηρίζεται σε έωλες εκτιμήσεις και σε υποθέσεις εργασίας… Πιστεύουμε ότι σιγά-σιγά έχει αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ», υποστήριξαν χαρακτηριστικά.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο δικηγόρος κ. Άγγελος Ζερβός, ο οποίος επίσης βρίσκεται στην υπεράσπιση του 48χρονου αγροτοσυνδικαλιστή. Όπως δήλωσε, «ο εντολέας του έδωσε απαντήσεις χωρίς να πέσει σε αντιφάσεις, κάνοντας λόγο για «τη δύναμη της αλήθειας».

Φυσικά, και οι πέντε επιστρέφουν στη φυλακή όπου ήδη κρατούνται για τα άλλα σκέλη της υπόθεσης: οι τρεις εξ αυτών, ήταν ήδη προφυλακισμένοι για υποθέσεις ζωοκλοπών πριν ξεσπάσει το επεισόδιο με τη βόμβα και το διπλό φονικό που ακολούθησε, ενώ οι άλλοι δύο έχουν προφυλακιστεί ως εμπλεκόμενοι, στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς το μοιραίο πρωινό, το οποίο άφησε πίσω του δύο νεκρούς και τραυματίες.