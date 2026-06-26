Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί από τους δύο φονικούς σεισμούς – Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι

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Ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά, καθώς ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 920.

Η νέα αυτή εκτίμηση αποτελεί μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό των 589 νεκρών, που είχε ανακοινώσει η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Την ίδια ώρα, περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια, αναφέρει το Sky News.

ΟΗΕ: Έως και 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της καταστροφής ενδέχεται να είναι τεράστιες.

Η Ζόι Μπρέναν, εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ, δήλωσε ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τους σεισμούς, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις για τον πληθυσμό και το μέγεθος των ζημιών.

Οι πρώτες δορυφορικές αναλύσεις έδειξαν ότι το 31,5% των κτιρίων στην παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, βορειοδυτικά του Καράκας, έχει υποστεί ζημιές.

Βίντεο από διασώσεις:

‼️🚨🆘😭😭😭 Estos verdaderos héroes de #Venezuela, están dando su vida por salvar otras vidas. Sin cascos, sin implementos, con las uñas, dando una palabra de aliento. Tanta valentía y bondad por parte de algunos, me quedo con eso.

¡Dios bendiga a Venezuela! Esto es durísimo. pic.twitter.com/eifjRMpdmF — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 26, 2026

Excelente trabajo están haciendo los rescatistas en Venezuela 🇻🇪 pero no dan abasto. pic.twitter.com/MFn8G8PevO — Carlos Montero (@CMonteroOficial) June 26, 2026

«Οι χειρότεροι σεισμοί στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής»

Ο διεθνής ανταποκριτής του Sky News, Τζον Σπαρκς, χαρακτήρισε τους σεισμούς τους χειρότερους που έχουν πλήξει τη Λατινική Αμερική στη σύγχρονη ιστορία.

Όπως σημείωσε, η Βενεζουέλα βρισκόταν ήδη αντιμέτωπη με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, με περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους να χρειάζονται διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια ακόμη και πριν από την καταστροφή.

Παράλληλα επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και ο βαρύς εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τον εντοπισμό επιζώντων, έχουν συγκεντρωθεί κυρίως στο Καράκας, ενώ περιοχές όπως η Λα Γκουάιρα, από τις πλέον πληγείσες, έχουν λάβει αισθητά μικρότερη υποστήριξη.

🇻🇪 Imágenes que nos llegan tras el terremoto en Venezuela: pic.twitter.com/sTL3MjpTqT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Προειδοποίηση για εκατοντάδες μετασεισμούς

Ο σεισμολόγος του University College London, Στίβεν Χικς, προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι της Βενεζουέλας θα πρέπει να προετοιμαστούν για εκατοντάδες μετασεισμούς τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Όπως εξήγησε, είναι σχετικά ασυνήθιστο να σημειώνονται δύο τόσο ισχυροί σεισμοί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και σε τόσο κοντινή απόσταση.

«Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα καταγραφούν εκατοντάδες αισθητοί μετασεισμοί τις επόμενες εβδομάδες έως και μήνες. Οι περισσότεροι δεν θα είναι τόσο ισχυροί όσο οι δύο κύριοι σεισμοί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και η γεωμορφολογία της Βενεζουέλας, καθώς και της πρωτεύουσας Καράκας, συνέβαλαν στην έκταση των καταστροφών.