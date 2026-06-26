Βέλγιο: Ταλαιπωρία εν μέσω καύσωνα σε δύο Eurostar – Επιβάτες εγκλωβίστηκαν χωρίς κλιματισμό, τρεις στο νοσοκομείο

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Σκηνές ταλαιπωρίας εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στο Βέλγιο, όταν δύο αμαξοστοιχίες της Eurostar ακινητοποιήθηκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων εν μέσω ισχυρού καύσωνα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να παραμείνουν εγκλωβισμένοι χωρίς κλιματισμό.

Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο της Λέουβεν λόγω της έντονης ζέστης, ενώ στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, αστυνομικοί, ασθενοφόρα και ο Ερυθρός Σταυρός.

«Η θερμοκρασία ίσως έφτασε και τους 50 βαθμούς»

Το πρώτο τρένο της Eurostar, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κολωνία – Παρίσι με περίπου 400 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε το πρωί κοντά στη Λέουβεν λόγω τεχνικής βλάβης, τα ακριβή αίτια της οποίας δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ο Τιμπό Ντεκουέρ, γιατρός που ταξίδευε στο Παρίσι για συνέδριο, περιέγραψε τις συνθήκες ως «ανυπόφορες».

«Αναχωρήσαμε, αλλά λίγο αργότερα το τρένο ακινητοποιήθηκε. Έπειτα απλώς περιμέναμε», δήλωσε στο RTL Info.

Όπως ανέφερε, λίγο μετά τη βλάβη σταμάτησε να λειτουργεί και ο κλιματισμός, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στα γεμάτα βαγόνια να εκτοξευθεί.

«Πρέπει να είχε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Ίσως να πλησίασε ακόμη και τους 50. Παιδιά και ηλικιωμένοι άρχισαν να αισθάνονται αδιαθεσία, όμως δεν μας επέτρεπαν να βγούμε από το τρένο επειδή θεωρούσαν ότι δεν ήταν ασφαλές», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμαξοστοιχία ήταν ιδιαίτερα γεμάτη, καθώς είχε προηγηθεί ακύρωση άλλου δρομολογίου της Eurostar.

«Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Ήταν καταστροφή», πρόσθεσε.

Εκκένωση του συρμού και μεταφορά με άλλο τρένο

Οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι σχεδόν δύο ώρες μέχρι να φτάσουν οι αρχές και να επιβλέψουν την ασφαλή εκκένωση του συρμού πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των τοπικών αρχών και του Ερυθρού Σταυρού, ενώ στους επιβάτες διανεμήθηκαν εμφιαλωμένα νερά.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με συρμό διάσωσης στη Λέουβεν και ακολούθως στον σταθμό Brussels-South, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η Eurostar επιβεβαίωσε ότι η αμαξοστοιχία υπέστη τεχνική βλάβη, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία και διαβεβαίωσε ότι η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια.

Και δεύτερο Eurostar ακινητοποιήθηκε

Λίγες ώρες αργότερα, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και σε δεύτερο τρένο της Eurostar, που εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι – Άμστερνταμ.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Ντιφέλ, κοντά στην Αμβέρσα, όταν διακόπηκε η ηλεκτροδότησή της εξαιτίας θραύσης εναέριου καλωδίου του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Εκπρόσωπος της Infrabel εξήγησε ότι όταν σημειώνεται τέτοια βλάβη διακόπτεται όχι μόνο η κυκλοφορία των τρένων αλλά και η λειτουργία του κλιματισμού.

Προβλήματα σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές διαταραχές και στα εγχώρια σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των βελγικών σιδηροδρόμων NMBS/SNCB, δύο τρένα που εκτελούσαν το δρομολόγιο από το Έουπεν προς την Οστάνδη ακινητοποιήθηκαν πίσω από το πρώτο Eurostar και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στον σταθμό Ans.

Η κυκλοφορία εκτράπηκε μέσω της γραμμής Χάσελτ – Λέουβεν, η οποία αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα εξαιτίας σύγκρουσης τρένου με τρακτέρ νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ σχεδόν ολόκληρο το Βέλγιο βρισκόταν σε «κόκκινο» ή «πορτοκαλί» συναγερμό λόγω του καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές και να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς.