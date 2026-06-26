Ουκρανία: Επιχείρηση «Αρουραίος» – Ισόβια σε πρώην ανώτατο αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

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Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματικός της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Ο συνταγματάρχης Ντμίτρο Κοζιούρα, πρώην αρχηγός του επιτελείου του Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της SBU, καταδικάστηκε για εσχάτη προδοσία εν καιρώ στρατιωτικού νόμου, όπως ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας.

Επιχείρηση «Αρουραίος»

Σύμφωνα με την SBU, η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Rat» (Αρουραίος).

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιούσε μια μυστική γιάφκα στο Κίεβο, από όπου επικοινωνούσε με τους χειριστές του στη ρωσική FSB μέσω ξεχωριστού κινητού τηλεφώνου και φορητού δρομολογητή (Wi-Fi router), μεταφέροντας απόρρητες πληροφορίες για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, ο Κοζιούρα είχε συμφωνήσει να παραδίδει πληροφορίες που αποτελούσαν κρατικά μυστικά με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή.

Στρατολογήθηκε το 2018 στη Βιέννη

Η SBU ανέφερε ότι ο Κοζιούρα στρατολογήθηκε από τη ρωσική FSB στη Βιέννη το 2018, ωστόσο οι Ρώσοι χειριστές του διέκοψαν για αρκετά χρόνια την επικοινωνία μαζί του, την οποία επανέφεραν τον Δεκέμβριο του 2024.

Έκτοτε του ζητήθηκε να συλλέγει πληροφορίες για την ανάπτυξη και τις μετακινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων όπως τις γνώριζε η Ουκρανία, για τα ουκρανικά οπλικά συστήματα, τις κρίσιμες υποδομές, καθώς και για την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, σύμφωνα με το BBC.

Η εισαγγελία υποστήριξε ακόμη ότι κατασκόπευε θέσεις διοίκησης της SBU και διαβίβαζε συστηματικά στη Ρωσία πληροφορίες για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων, μεταξύ των οποίων ο αριθμός τραυματισμένων στρατιωτών και αμάχων.

Ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε «διαρκή επικοινωνία» με τους χειριστές του και τους παρέδιδε ακόμη και έγγραφα με την ένδειξη «Απόρρητο».

Τον χρησιμοποιούσαν για παραπληροφόρηση

Η SBU αποκάλυψε επίσης ότι, πριν από τη σύλληψή του τον Φεβρουάριο του 2025, παρακολουθούσε τον Κοζιούρα επί 24ώρου βάσεως και είχε αποφασίσει να τον χρησιμοποιήσει ως μέσο παραπληροφόρησης.

Όπως υποστήριξε, διοχέτευε μέσω του αξιωματικού μεγάλες ποσότητες παραπλανητικών πληροφοριών προς τις ρωσικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα φρόντιζε να μην αποκτήσει πρόσβαση σε κρίσιμες στρατιωτικές πληροφορίες.

Η SBU κατονόμασε ως χειριστή του στην FSB τον Γιούρι Σατάλοφ, ο οποίος, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, συντόνιζε δίκτυο Ρώσων πρακτόρων.

Ο Κοζιούρα κρίθηκε ένοχος από το Περιφερειακό Δικαστήριο Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου για εσχάτη προδοσία εν καιρώ στρατιωτικού νόμου, καθώς και για παράνομη κατοχή όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών.

«Όποιος φορά τις ουκρανικές επωμίδες και επιλέγει να εργαστεί για την FSB γίνεται εχθρός της Ουκρανίας. Για τέτοιους ανθρώπους αρμόζει μόνο η αυστηρότερη τιμωρία», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο.