Τραμπ: Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία – Εκτόξευσε τουλάχιστον 4 drones κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

«Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία» αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στo Truth Social.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Ένα από τα αεροσκάφη χτύπησε το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε άλλα τρία αεροσκάφη. Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχειρίας μας» αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος.

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