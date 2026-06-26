Τραμπ: Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία – Εκτόξευσε τουλάχιστον 4 drones κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ότι το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία, καθώς εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Trump, Τραμπ
Φωτογραφία: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία» αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στo Truth Social.
  • Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ένα από τα αεροσκάφη χτύπησε φορτηγό πλοίο προκαλώντας ζημιές, ενώ άλλα τρία καταρρίφθηκαν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία» αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στo Truth Social.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Ένα από τα αεροσκάφη χτύπησε το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε άλλα τρία αεροσκάφη. Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχειρίας μας» αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε την ανάρτηση

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ