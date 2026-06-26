Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα προχωρήσει στην επιβολή φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Services Tax) σε αμερικανικές εταιρείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου φόρου και ότι ορισμένες βρίσκονται πολύ κοντά στην υιοθέτησή του.

«Δασμοί 100% αν προχωρήσουν στον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών»

«Ας θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως επίσημη ενημέρωση ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα βρεθεί αμέσως αντιμέτωπη με δασμό 100% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί θα υπερισχύουν οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας με τη χώρα που θα επιβάλει τον φόρο, είτε αυτή έχει ήδη τεθεί σε ισχύ είτε έχει απλώς υπογραφεί ή συμφωνηθεί.

«Ο δασμός 100% θα επιβληθεί αμέσως, εάν προχωρήσουν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας», κατέληξε ο Τραμπ.