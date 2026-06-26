Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιβολή δασμών 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από ευρωπαϊκές χώρες που θα εφαρμόσουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι δασμοί αυτοί θα υπερισχύουν οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας, ως επίσημη ενημέρωση για την άμεση εφαρμογή τους.

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Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα προχωρήσει στην επιβολή φόρου ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες.
  • Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου φόρου και προειδοποίησε: «Δασμοί 100% αν προχωρήσουν στον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί θα υπερισχύουν οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας, ενώ ξεκαθάρισε πως «ο δασμός 100% θα επιβληθεί αμέσως».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα προχωρήσει στην επιβολή φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Services Tax) σε αμερικανικές εταιρείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου φόρου και ότι ορισμένες βρίσκονται πολύ κοντά στην υιοθέτησή του.

«Δασμοί 100% αν προχωρήσουν στον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών»

«Ας θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως επίσημη ενημέρωση ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα βρεθεί αμέσως αντιμέτωπη με δασμό 100% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί θα υπερισχύουν οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας με τη χώρα που θα επιβάλει τον φόρο, είτε αυτή έχει ήδη τεθεί σε ισχύ είτε έχει απλώς υπογραφεί ή συμφωνηθεί.

«Ο δασμός 100% θα επιβληθεί αμέσως, εάν προχωρήσουν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας», κατέληξε ο Τραμπ.

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