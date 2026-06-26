Βρετανία: Μεγάλη δικαστική ήττα για τους αδελφούς Τέιτ – Δεν θα μάθουν τα ονόματα των γυναικών που τους κατηγορούν για βιασμό και trafficking

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Οι αδελφοί Άντριου και Τρίσταν Τέιτ έχασαν τη δικαστική προσπάθειά τους να υποχρεώσουν τις βρετανικές αρχές να αποκαλύψουν τα ονόματα των γυναικών που τους κατηγορούν για βιασμό και εμπορία ανθρώπων.

Οι δύο αδελφοί, οι οποίοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες, αναμένεται να δικαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού ολοκληρωθούν οι ποινικές διαδικασίες που εκκρεμούν εις βάρος τους στη Ρουμανία, όπου βρίσκονται σήμερα.

Το αίτημα των αδελφών Τέιτ απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο

Οι Τέιτ προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας δικαστικό έλεγχο της απόφασης της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS), η οποία αρνήθηκε να τους γνωστοποιήσει την ταυτότητα των γυναικών που τους καταγγέλλουν, προκειμένου να προστατευθούν από τον κίνδυνο δημοσιοποίησης των στοιχείων τους.

Οι δικηγόροι τους υποστήριξαν ότι η απόφαση παραβιάζει το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη και ότι αντιμετωπίζονται διαφορετικά από άλλους υπόπτους ή κατηγορούμενους.

Ωστόσο, ο δικαστής Τζάστις Τσάμπερλεϊν απέρριψε την προσφυγή, κρίνοντας ότι η CPS είχε νόμιμη βάση να διατηρήσει μυστικές τις ταυτότητες των γυναικών μέχρι την έναρξη της ποινικής διαδικασίας στη Βρετανία.

Οι εισαγγελείς έκριναν ότι οι γυναίκες είναι ευάλωτες

Σύμφωνα με την απόφαση, ανώτερη εισαγγελέας συναντήθηκε προσωπικά με τις καταγγέλλουσες και διαμόρφωσε την άποψη ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευάλωτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να υποστούν σοβαρή βλάβη αν τα στοιχεία τους δημοσιοποιούνταν.

Ο δικαστής σημείωσε ότι η μεγάλη δημοσιότητα που συνοδεύει τους αδελφούς Τέιτ αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο για τις γυναίκες, ενώ χαρακτήρισε εύλογη την περιγραφή τους από την εισαγγελία ως «διαβόητων».

Όπως ανέφερε, αυτό συνάδει και με το γεγονός ότι έχουν αποκλειστεί από όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν στην Google.

Απορρίφθηκε ακόμη και η πρόταση για χρηματική εγγύηση

Οι αδελφοί Τέιτ είχαν προτείνει να καταβάλουν χρηματική εγγύηση δεσμευόμενοι ότι δεν θα δημοσιοποιούσαν τα ονόματα των γυναικών, σύμφωνα με το BBC.

Το δικαστήριο απέρριψε και αυτό το επιχείρημα, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει νομικός τρόπος να διασφαλιστεί η τήρηση μιας τέτοιας συμφωνίας.

Απορρίφθηκε επίσης ο ισχυρισμός τους ότι η άρνηση γνωστοποίησης των στοιχείων δυσχεραίνει την προετοιμασία της υπεράσπισής τους.

Αντιμέτωποι με 21 κατηγορίες στη Βρετανία

Το 2024 η αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ εξασφάλισε ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης προκειμένου οι δύο αδελφοί να εκδοθούν από τη Ρουμανία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Μάιο του 2025 η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος ανακοίνωσε ότι ο Άντριου Τέιτ (39 ετών) και ο Τρίσταν Τέιτ (37 ετών) θα αντιμετωπίσουν συνολικά 21 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός και εμπορία ανθρώπων, για αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2012 έως 2016.

Παρότι οι δύο αδελφοί έχουν ενημερωθεί για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν ότι οι ταυτότητες των καταγγελλουσών θα παραμείνουν απόρρητες μέχρι να μεταφερθούν στη Βρετανία και να αρχίσει επίσημα η ποινική διαδικασία.