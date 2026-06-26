Γερμανία: «Ζω ξανά και ξανά την επίθεση» – Συγκλονίζει επιζών της χριστουγεννιάτικης σφαγής στο Μαγδεμβούργο, ισόβια στον δράστη

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Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο άνδρας που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στη Γερμανία, στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Ο 51χρονος Σαουδάραβας ψυχίατρος, ο οποίος αναφέρεται ως Taleb A. σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σκότωσε πέντε γυναίκες ηλικίας από 45 έως 75 ετών και ένα εννιάχρονο αγόρι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν έπεσε με νοικιασμένη BMW πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Συγκλονίζει η μαρτυρία επιζώντα

Ο Φίλιπ Πεπλάου, ένας από τους τραυματίες της επίθεσης, δήλωσε στο Sky News ότι εξακολουθεί να ζει καθημερινά τις εικόνες εκείνης της νύχτας.

«Ζω την επίθεση ξανά και ξανά», είπε, περιγράφοντας τις σκηνές που αντίκρισε στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

«Ήταν τέσσερις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Υπήρχαν τόσα πολλά παιδιά, τόσες πολλές οικογένειες. Ήταν μια όμορφη στιγμή και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο υπήρχε τόσο αίμα, τόσος πόνος, τόσες κραυγές, τόσο κλάμα», ανέφερε.

Ο ίδιος, που τότε εκπαιδευόταν ως διασώστης, είπε ότι γύρω του βρίσκονταν δεκάδες τραυματίες. Προσπάθησε να βοηθήσει μία γυναίκα της οποίας είχε αποκοπεί το χέρι, ενώ επιχείρησε να επαναφέρει μία ακόμη τραυματία, η οποία όμως πέθανε στην αγκαλιά του.

Η επίθεση διήρκεσε μόλις 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα, με το αυτοκίνητο του δράστη να αναπτύσσει ταχύτητα έως 48 χιλιόμετρα την ώρα, αφήνοντας πίσω του έξι νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Οι αρχές τον χαρακτήρισαν «άτυπο δράστη»

Ο Taleb A., που ζούσε στη Γερμανία από το 2006, αυτοχαρακτηριζόταν «πρώην μουσουλμάνος», εξέφραζε υποστήριξη στην ακροδεξιά και μέσω των κοινωνικών δικτύων υποστήριζε ότι η Γερμανία επιτρέπει την «ισλαμοποίηση της Ευρώπης».

Κατά τη διάρκεια της δίκης εμφανίστηκε κατά διαστήματα μεταμελημένος και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του εννιάχρονου αγοριού που σκότωσε.

Ωστόσο, χρησιμοποίησε επίσης το δικαστήριο για να εκφωνήσει πολιτικές τοποθετήσεις σχετικά με τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες και τον πολιτικό διχασμό.

Πραγματογνώμονας που κατέθεσε στη δίκη τον χαρακτήρισε ναρκισσιστή, ενώ οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η επίθεση συνδέεται με τη δυσαρέσκειά του για δικαστική διαμάχη και για το γεγονός ότι προηγούμενες μηνύσεις που είχε καταθέσει δεν είχαν ευδοκιμήσει.

Η υπόθεση αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη μετανάστευση

Οι αρχές γνώριζαν ότι στο παρελθόν είχε επιδείξει απειλητική συμπεριφορά, ωστόσο δεν είχε ιστορικό άσκησης βίας.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγους μήνες πριν από τις γερμανικές εκλογές και αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση, καθώς ακολούθησε σειρά πολύνεκρων επιθέσεων που είχαν διαπραχθεί από αιτούντες άσυλο, όπως εκείνες στο Μάνχαϊμ και στο Ζόλινγκεν το 2024, αλλά και την επίθεση με φορτηγό στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου το 2016, όπου είχαν σκοτωθεί 12 άνθρωποι.