Λάρισα: «Είχε στα χέρια του ένα τσεκούρι και ένα μπιτόνι» – Η δραματική περιγραφή του διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ για τον 50χρονο που κρατούσε την πρώην του όμηρο

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου ένας 50χρονος Λαρισαίος θα εισβάλλει στο σπίτι της πρώην συζύγου του και θα την κρατήσει όμηρο απειλώντας την με ένα τσεκούρι αλλά και με ένα πλαστικό μπιτόνι με βενζίνη.

Περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, η γυναίκα τόνισε ότι ο 50χρονος την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα ενώ κρατούσε το τσεκούρι, εμποδίζοντάς την να βγει από το διαμέρισμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρισκόταν υπό διαρκή τρόμο, σημειώνοντας πως ο δράστης της μίλησε με έντονη επιθετικότητα και έσπασε μια πόρτα.

Τις στιγμές κατέγραψε ο ίδιος σε βίντεο, μέσα στο σπίτι όπου κάποτε έμεναν μαζί, ενώ έβλεπε τα περιπολικά που κατέφτασαν στο σημείο.

«Κόσμος και κοσμάκης είναι μαζεμένος».

Ο 50χρονος συνεχίζει να καταγράφει και απειλεί την πρώην γυναίκα του ότι θα την κάψει ζωντανή. Βρίσκεται εκτός εαυτού. Υποχρεώνει τη γυναίκα του να αλλάξει χώρο στο σπίτι. Η γυναίκα βρίσκεται εγκλωβισμένη. Οι απειλές του συνεχίζονται.

«Θα το βάλω φωτιά το σπίτι δεν κάνω πλάκα. Μάλλον πρέπει να κάνω κάτι δραστικό για να καταλάβουν. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν.»

Στο σημείο έσπευσε και διαπραγματευτής της αστυνομίας, ο οποίος συνομιλούσε συνεχώς με τον δράστη, ενώ στο Live News μίλησε και συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ που ήταν παρών, για την προσπάθεια που κατέβαλαν να κατευνάσουν τον 50χρονο και να σώσουν τη γυναίκα.

Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της το περασμένο Σάββατο και της είπε:

«Θα έρθω και θα σας κάψω όλους.»

Την Τετάρτη εισέβαλε στο σπίτι με το τσεκούρι και το μπιτόνι, ενώ κάπνιζε και ήταν εκτός εαυτού.

«Στην αρχή ήταν πολύ θολωμένος, εννοείται πως δεν μας άνοιγε την πόρτα, οι συνομιλίες γίνονταν έξω από την πόρτα», λέει ο Ιωάννης Θελούρας της ΕΛΑΣ. «Καταφέραμε και ήρθαμε σε επαφή από διαμέρισμα διπλανό, από βεράντα, στη βεράντα αυτός και εμείς πήγαμε στο δίπλα.»

Το κάθε δευτερόλεπτο ήταν εξαιρετικά κρίσιμο.

«Είχε στα χέρια του, ναι, ένα τσεκούρι, και στο άλλο είχε ένα μπιτόνι με κάποιο υγρό μέσα, δηλαδή προφανώς βενζίνη. Η πρώην σύζυγος, ήταν πολύ ψύχραιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος», σημείωσε ο διαπραγματευτής.

Αρχικά, ο 50χρονος δείχνει αμετάπειστος. Ζητούσε να μιλήσει με μια συγκεκριμένη εισαγγελέα και έδειχνε αποφασισμένος να φτάσει την κατάσταση ως το τέλος.

«Αφήστε με 10 λεπτά να ηρεμήσω. Στη βεράντα», λέει στην πρώην σύζυγό του.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν με ψυχραιμία. Στόχος τους ήταν να δώσουν τέλος στην ομηρία της γυναίκας με ασφάλεια.

«Ήθελε να βγάλει το πρόβλημά του προς τα έξω. Όσον αφορά την απόφαση να μην βλέπει τα παιδιά του», λέει ο αστυνομικός και συνδικαλιστής.

Ο διάλογος με τον διαπραγματευτή

Στο απόσπασμα που δημοσιεύεται οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα στην αρχή έξω από την πόρτα του σπιτιού του, ενώ έχει και καναπέ πίσω από την πόρτα. Ο αστυνομικός του μιλά, εκείνος δείχνει ανένδοτος, όμως μετά λίγα λεπτά οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον πείσουν να μπούνε στο σπίτι και να παραδοθεί.

– Γιατί το κουράσαμε το θέμα; Η πόρτα δεν ανοίγει (50χρονος)

– Εμείς που μεγαλώσαμε μαζί σε καταλαβαίνω. Τα έχουμε ξαναπεί.

– Δεν θα κάνω πίσω φίλε σήμερα

– Κάνε το σωστό, άνοιξε την πόρτα. Δεν θα βγάλεις κάτι έτσι

-Άκουσε με δεν είναι να κάνω πίσω. Θέλω να κάνετε μια προσπάθεια να έχουν αυτοί οι άνθρωποι μια ενημέρωση ότι ο … που δικάσατε και βγάλατε καταδικαστικές αποφάσεις έχει μπει και κρατάει όμηρο την πρώην γυναίκα του και τους θέλω εδώ πέρα. Δεν θα ανοίξω την πόρτα αδελφέ. Εδώ θα ανοίξει με καπνό και θα φύγει με… δεν την έχω πειράξει ποτέ αλλά δεν ξέρω που θα φτάσω σήμερα.

Και δεν ξανακάνω άλλη κουβέντα. Θα τους δω εδώ, ότι ώρα και να ναι, όσες ώρες και να περάσουν. Θα μείνουμε μέρες εδώ μέσα. Θα τα βάλω φωτιά όλα σου λέω».

«Έκανε μία κουταμάρα – Ας την πληρώσει»

Από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφεραν:

«Έκανε μία κουταμάρα, θα την πληρώσει. Όταν ο άνθρωπος κάνει κουταμάρες, τις πληρώνει. Ας την πληρώσει, δεν πειράζει. Ήταν 16 χρόνια παντρεμένοι, έχουν δύο παιδιά, ήταν μία χαρά. Δεν ξέρω πώς κατάντησε έτσι. Έχουν χωρίσει εδώ και έναν χρόνο, δεν το έχει ξεπεράσει. Ο 50χρονος μιλά από την πρώτη στιγμή με τους συγγενείς του. Έχει ηρεμήσει και ξέρει τι έκανε. Δεν ήθελε να κάνει κακό. Δεν ήθελε να κάνει κακό στα παιδιά του βασικά, μάλιστα όταν έφτασε στο σπίτι, έδιωξε το παιδί.»

Το πρωτοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχο τον 50χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δέκα μηνών, με τον εισαγγελέα να προτείνει την εκτέλεση μέρους της ποινής και έτσι ο δράστης θα πάει στη φυλακή για δύο μήνες.

Το θύμα της επίθεσης διέψευσε πάντως τους ισχυρισμούς του 50χρονου, ότι δεν του επιτρεπόταν να βλέπει τα παιδιά τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια διευκόλυνε την επικοινωνία τους, τόσο τηλεφωνικά όσο και δια ζώσης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η συνήγορος της 45χρονης, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το ύψος της ποινής, υπογραμμίζοντας ότι η πελάτισσά της εξακολουθεί να «τρέμει» για τη ζωή της.