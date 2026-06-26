Δολοφονία στην Καλλιθέα: Παραδόθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους στη φονική συμπλοκή – Αναζητούνται ακόμη 9 άτομα

Ένας από τους εμπλεκόμενους στη αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 15χρονου, παραδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στις αρχές, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με το Mega, πρόκειται για τον οδηγό του αυτοκινήτου που έφτασε σαν «ομάδα ενίσχυσης» στην πλατεία της Καλλιθέας. Ο νεαρός δεν συνελήφθη, καθώς είχε ήδη εκπνεύσει το χρονικό περιθώριο του αυτοφώρου, ωστόσο αναμένεται να οδηγηθεί απευθείας στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Οι αρχές αναζητούν ακόμη 9 άτομα που εμπλέκονται στην φονική συμπλοκή.

Με μια μαχαιριά κάτω από την καρδιά δολοφονήθηκε ο 15χρονος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν αυτή που στοίχισε τη ζωή στον 15χρονο κατά τη διάρκεια άγρια συμπλοκής στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του ανήλικου εντόπισε μόνο ένα τραύμα ελάχιστα κάτω από την καρδιά με φορά από κάτω προς τα πάνω. Παράλληλα ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, δεν εντόπισε σημάδια πάλης στα χέρια του θύματος.

Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου

Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι, με θύμα έναν 15χρονο, στην Καλλιθέα.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν επτά συλληφθέντες για την συμπλοκή με την μοιραία κατάληξη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά κατά περίπτωση αδικήματα για:

1. Ανθρωποκτονία με δόλο

2. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

3. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

4. Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.

Ήταν «ατύχημα» ισχυρίζεται ο 17χρονος

Τη δική του εκδοχή για τη φονική συμπλοκή έδωσε ο 17χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου, επιχειρώντας να υποστηρίξει ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ξεκινώντας από μια λεκτική αντιπαράθεση στην οδό Μεγαλοπόλεως και καταλήγοντας σε ανθρωποκτονία μπροστά στην είσοδο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην κατάθεσή του ο 17χρονος ανέφερε ότι το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στην κατοχή του θύματος. Υποστήριξε ότι, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το μαχαίρι έπεσε στο έδαφος, εκείνος το πήρε και το προέταξε προς την πλευρά του 15χρονου με σκοπό να τον εκφοβίσει και όχι να τον τραυματίσει.

Όπως ισχυρίστηκε, το θύμα κινήθηκε προς το μέρος του και έπεσε πάνω στη λεπίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο στήθος.

Τον διαψεύδουν οι υπόλοιποι συλληφθέντες

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις των υπόλοιπων έξι συλληφθέντων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο 17χρονος είχε εξαρχής το μαχαίρι στην κατοχή του και ήταν εκείνος που κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στον 15χρονο.

Το φονικό όπλο παραμένει άφαντο. Ο 17χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων μετά το περιστατικό, ενώ οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο 15χρονος βρισκόταν στην πλατεία μαζί με δύο ακόμη νεαρούς.

Στο σημείο εμφανίζεται η «ομάδα των οκτώ», στην οποία ανήκε και ο 17χρονος δράστης. Η λεκτική αντιπαράθεση ανάβει γρήγορα τα αίματα και οι δύο πλευρές καλούν ενισχύσεις. Τρία ακόμη άτομα φτάνουν με Ι.Χ., ανεβάζοντας τον αριθμό των εμπλεκομένων και μετατρέποντας την ένταση σε γενικευμένη σύγκρουση.

Ακολουθεί κυνηγητό στα γύρω στενά, μέχρι που η συμπλοκή καταλήγει στην οδό Μεγαλοπόλεως, όπου ο 17χρονος καταφέρει το θανατηφόρο χτύπημα στο στήθος του 15χρονου.

Ο δράστης υποστηρίζει ότι το μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο δεν είναι το φονικό όπλο και ότι το πραγματικό το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το θύμα κρατούσε μαχαίρι, κάτι που εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς κάτοικοι αναφέρουν ότι είδαν νεαρούς να χτυπιούνται με μαχαίρια, κατσαβίδια, ρόπαλα και στειλιάρια. Οι Αρχές ερευνούν όλα τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο σημείο, καθώς και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα μαχαίρια.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ένα προηγούμενο περιστατικό όπου πριν από λίγες ημέρες είχαν συγκρουστεί δύο παρέες ανηλίκων. Κάποιοι από τους νεαρούς που τραυματίστηκαν στη συμπλοκή της Τετάρτης είχαν συμμετάσχει και στο επεισόδιο αυτό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο των αντιποίνων και της συνέχειας μιας ήδη φορτισμένης κόντρας.

Το οπαδικό στοιχείο θεωρείται καθοριστικό. Οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι είναι οργανωμένοι οπαδοί συγκεκριμένων ομάδων, ενώ τόσο το θύμα όσο και ο δράστης είχαν ξεκάθαρη οπαδική ταυτότητα. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η αφορμή να ήταν η «επικράτηση» στην περιοχή, ποιος θα επιβάλει παρουσία και κυριαρχία στο τοπικό πεδίο.

Ο 15χρονος δεν διέμενε στην Καλλιθέα. Είχε φτάσει από τα βόρεια προάστια μαζί με άλλα άτομα. Είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η μητέρα του, που κλήθηκε στο Ιπποκράτειο χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για τον γιο της, κατέρρευσε όταν αντίκρισε τη σορό.