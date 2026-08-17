Κορωπί: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά – Τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 30 λεπτά

Η πυρκαγιά στην Αργιθέα Κορωπίου τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 30 λεπτά, χάρη στην καθοριστική συμβολή δύο αεροσκαφών που πραγματοποίησαν άμεσες ρίψεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα, ενώ είχε εκδοθεί μήνυμα 112 λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή.

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Φωτιά στο Κορωπί
Πηγή φωτό: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αργιθέα, στο Κορωπί. Τέθηκε υπό έλεγχο σε 30 λεπτά.
  • Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ήταν καθοριστικό ότι 2 αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρίψεις περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξή της.
  • Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 60 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων και οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα. Είχε εκδοθεί μήνυμα 112, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αργιθέα, στο Κορωπί. Τέθηκε υπό έλεγχο σε 30 λεπτά.

Φωτιά στο Κορωπί – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Σημειώνεται ότι, για την αντιμετώπισή της πυρκαγιάς ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι, 2 αεροσκάφη που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποίησαν ρίψεις, περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξή της.

Συνεχίζουν και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα καθώς και Εθελοντές, αλλά και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σπατών – Αρτέμιδας.

Υπενθυμίζεται ότι,

1. Στις 12:12, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
2. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

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