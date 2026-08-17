Κορωπί: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά – Τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 30 λεπτά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αργιθέα, στο Κορωπί. Τέθηκε υπό έλεγχο σε 30 λεπτά.

Σημειώνεται ότι, για την αντιμετώπισή της πυρκαγιάς ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι, 2 αεροσκάφη που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποίησαν ρίψεις, περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξή της.

Συνεχίζουν και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα καθώς και Εθελοντές, αλλά και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σπατών – Αρτέμιδας.

Υπενθυμίζεται ότι,

1. Στις 12:12, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

2. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)