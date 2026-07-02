Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτική μαρτυρία για τις εμπρηστικές επιθέσεις, στο «μικροσκόπιο» τα βίντεο – Η δραματική περιγραφή του πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας και της Αντιτρομοκρατικής, που έχει αναλάβει την υπόθεση, για τον εντοπισμό των δραστών που προκάλεσαν τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς, που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, και είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Οι εμπρηστικές επιθέσεις είχαν τραγική κατάληξη, αφού η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη ζωή της έπειτα από λίγες ώρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Η αποκαλυπτική μαρτυρία

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, όπως μετέδωσε το Mega, την στιγμή της έκρηξης είδε τρεις ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούσαν να φύγουν πεζοί από το σημείο.

Όπως αναφέρει ο μάρτυρας, σύμφωνα με το Mega, είδε τρία άτομα να φορούν μπουφάν με κουκούλες, κάτι που του προκάλεσε εντύπωση. Ο μάρτυρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λέει πως είδε το τρίτο άτομο να φεύγει από την αντίθετη κατεύθυνση.

Πιθανολογείται ότι ίσως είχαν αφήσει το μηχανάκι τους σε κοντινό σημείο.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με έμφαση στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή, ενώ θα υπάρξει άρση απορρήτου και «σαρώσεις» κινητών.

Η δραματική περιγραφή του πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα

Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα μίλησε μέσα από το νοσοκομείο στο MEGA για την εμπρηστική επίθεση και τον θάνατο της συζύγου του.

Ο ίδιος περιέγραψε τα όσα συνέβησαν αφού χτύπησε ο συναγερμός στο σπίτι τους και αποκαλύπτει τον τελευταίο διάλογο που είχε με την σύζυγό του.

«Εγώ καλά είμαι. Εγκαύματα δεν έχω, απλώς ο οισοφάγος… Χτύπησε ο συναγερμός από το αυτοκίνητο, με ξύπνησε η γυναίκα μου “χτυπάει κάποιος συναγερμός”. Λέω “θα κατεβώ κάτω” γιατί άνοιξα τα παράθυρα, “θα κατέβω κάτω να δω αν είναι το δικό μας αυτοκίνητο, της Αφροδίτης”. Κατέβηκα κάτω, από τον 4ο με τα πόδια ως το ισόγειο, βλέπω φωτιά στο αυτοκίνητο από κάτω», αναφέρει ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

«Έκαιγε το αυτοκίνητο. Και αμέσως γύρισα επάνω για να πάρω τα κλειδιά μπας και μπορέσω να το βγάλω, να πάρω τηλέφωνο την Πυροσβεστική, Αστυνομία. Η γυναίκα μου ήταν στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει “τι έγινε; Το δικό μας είναι;”, “το δικό μας είναι αλλά πήρε φωτιά”. Αυτή κατέβηκε κάτω για να δει τι γίνεται, αν μπορεί να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Η Αφροδίτη είχε κατέβει και αυτή να δει από την έξω πλευρά. Και εγώ κατεβαίνοντας από τον 4ο όροφο στον 3ο για να πάω, με βρήκε η δεύτερη έκρηξη, το ωστικό κύμα, στην στροφή μεταξύ 4ου και 3ου. Η γυναίκα μου είχε κατέβει πιο χαμηλά και όλο το ωστικό κύμα την “περιέλουσε”. Και εγώ δεν μπόρεσα να κατεβώ γιατί είχε μαυρίσει όλο και αναγκαστικά μετά ανέβηκα επάνω στον 6ο όροφο με βγάλανε κάτι παιδιά έξω στο μπαλκόνι για να πάρω αέρα».

«Εγκληματίες. Με γκαζάκια και με μολότοφ προσπαθούν να… Είναι η αλητεία. Οι μπαχαλάκηδες, τους έχουν παραχαϊδέψει πάρα πολύ όλος ο κόσμος, ιδίως και τώρα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο θάνατος της αδελφής της Αφροδίτης Νέστορα, το 2021 είχε συντρίψει την οικογένειά της. Η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα και ο πατέρας της, επικεντρώθηκαν στην ανατροφή του παιδιού της 37χρονης, μίας γυναίκας που πάλεψε γενναία αλλά δεν τα κατάφερε.

Η Αφροδίτη Νέστορα δεν ξεπέρασε ποτέ την απώλεια της αδελφής της: «Η ποιότητα του χαρακτήρα και η πραγματική αγάπη είναι ανεξίτηλες στον χρόνο και στην φθορά αξίες. Τυχερή που τις είδα να ταυτίζονται τόσο πολύ στον ίδιο άνθρωπο».

Πάντα κοντά στο παιδί της αδελφής της, ένα παιδί που ουσιαστικά έμεινε ορφανό για δεύτερη φορά μετά τη δολοφονία της γιαγιάς του.

Χρυσοχοΐδης: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι

«Είμαστε συντετριμμένοι και θρηνούμε για την τραγική απώλεια, με τόσο άδικο τρόπο, με μία δολοφονία, ενός συνανθρώπου μας, μίας αθώας γυναίκας. Η σκέψη μας είναι κοντά στην κα Νέστορα η οποία είναι τραυματίας. Ελπίζω πολύ γρήγορα να αποκατασταθεί η υγεία της», λέει στο MEGA και το «Live News» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Ας αφήσουμε τις υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους»

Αναφερόμενος στο θέμα και τις έρευνες των Αρχών, τονίζει:

«Οι υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά αυτήν την στιγμή, εργάζονται με συνέπεια, με διεισδυτικότητα, απλώνοντας τον έλεγχο εκεί που πρέπει, απλώνοντας τις έρευνες σε όλα τα πεδία που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να βρίσκονται οι δράστες, ούτως ώστε κάποια στιγμή να υπάρξει διερεύνηση, εξιχνίαση και παράδοση των κατηγορουμένων στη Δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε τις υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους απερίσπαστες, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, κυρίως να γίνει μία δικογραφία η οποία τελικώς θα οδηγήσει τους κατηγορουμένους στο εδώλιο».

Ερωτηθείς εάν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα νεοτρομοκρατίας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε: «Όχι, και το όχι είναι κατηγορηματικό. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο στην Ελλάδα και δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στη χώρα».

«Υπάρχουν ακόμα, μία κατηγορία, νοσταλγοί της παλιάς κατάστασης, άτομα δηλαδή τα οποία είναι κανονικοί αναρχικοί, πολλοί εκ των οποίων είναι και εγκληματίες, πολλοί εκ των οποίων έχουν θητεύσει στις φυλακές με ποινές ή έχουν υποδικίες ακόμα, και προφανώς οι ίδιοι δεν εμφανίζονται, χωρίς όμως να έχουν αλλάξει την ιδεολογία της βίας και του μίσους. Αυτοί λοιπόν βάζουν νέα παιδιά προκειμένου να δράσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, να όμως που και τα γκαζάκια σκοτώνουν. Γιατί υπήρχε για πολλά χρόνια η αντίληψη στη χώρα ότι αυτό είναι μία “λάιτ” τρομοκρατία», συμπλήρωσε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της Δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία μας. Θα συλληφθούν και θα παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη», κατέληξε ο υπουργός.