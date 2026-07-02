Συγκινεί η Άννα Φόνσου για την Τζένη Ζαχαροπούλου: «Έφυγες κι εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ…»

Ο θάνατος της Τζένης Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών, έχει σκορπίσει τη θλίψη. Η Άννα Φόνσου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που έχει το «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Facebook, αφιερωμένη στην αείμνηστη φίλη και συνάδελφό της. 

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Άννα Φόνσου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Τζένης Ζαχαροπούλου, σε ηλικία 85 ετών.
  • Η Άννα Φόνσου πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο Facebook για την αείμνηστη φίλη και συνάδελφό της.
  • Στη δημοσίευσή της, η Άννα Φόνσου γράφει συγκλονισμένη: «Έφυγες κι εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ… Μας λείπεις… πονάμε πολύ… η απουσία σου πληγή στην καρδιά μας…».

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Τη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Τζένης Ζαχαροπούλου, σε ηλικία 85 ετών. Η Άννα Φόνσου πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί το «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Facebook, η οποία είναι αφιερωμένη στην αείμνηστη φίλη και συνάδελφό της.

Η Άννα Φόνσου στη δημοσίευσή της, κοινοποίησε μία όμορφη φωτογραφία. Στο γλυκό στιγμιότυπο η Τζένη Ζαχαροπούλου την αγκαλιάζει, με τις δύο γυναίκες να είναι χαμογελαστές.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η καταξιωμένη καλλιτέχνις έχει γράψει: «Αγαπημένη μου φίλη Τζένη… από την πρώτη στιγμή ήσουν κοντά μου στο μακρύ και δύσκολο αγώνα για το σπίτι του ηθοποιού…

Πάντα μαζί να μου δίνεις κουράγιο όταν απελπιζόμουνα… Και τώρα; Έφυγες κι εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ… Μας λείπεις… πονάμε πολύ… η απουσία σου πληγή στην καρδιά μας… Καλό σου ταξίδι Τζενούλα μας…». 

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