Κωνσταντοπούλου: Εργαλειοποίηση του θανάτου στη Θεσσαλονίκη από τον πρωθυπουργό – Ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας σήμερα Πέμπτη στη Βουλή επιτέθηκε στο κυβερνών κόμμα αλλά και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, προσδίδοντας μηχανισμούς προβοκάτσιας ως προς τη δολοφονία της μητέρας του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα σε επίθεση με γκαζάκια.

Αρχικά η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε:

«Θα ήθελα πάρα πολύ ο κύριος πρωθυπουργός και όλοι σας εκτός από τον αποτροπιασμό για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη σε βάρος στελέχους σας που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, θα ήθελα να έχει εκφράσει και τον ίδιο αποτροπιασμό για την τρανς γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στη Θεσσαλονίκη και τις ίδιες μέρες ή δεν έχει αξία η ζωή των τρανς ατόμων και δεν τα αναφέρουμε λίγες μέρες μετά το pride και αφού οργίασαν οι ομοφοβικές και τρανσφοβικές παρεμβάσεις στελεχών σας.

Γιατί δεν υπάρχει αποτροπιασμός για αυτόν τον θάνατο; Είτε είναι εγκληματική ενέργεια είτε είναι κάτι άλλο. Δεν μας σοκάρει, δεν μας πληγώνει;».

Και συνέχισε:

«Θέλω να πω βέβαια και για αυτή λάσπη που ρίχνετε στην Πλεύση Ελευθερίας. Βγήκανε Κυρανάκης, Μπακογιάννη, Σκέρτσος, Γεωργιάδης, δεν ξέρω γω ποιος άλλος. Η Πλεύση Ελευθερίας λέει είναι το μόνο κόμμα που δεν καταδίκασε και δεν ξέρω τι άλλο. Τι είναι αυτά που λέτε; Τι κατασκευές; Τι χυδαίος τρόπος εργαλειοποίησης. Ήρθε η κ. Μπακογιάννη η οποία ήταν απασχολημένη να βγαίνει στα κανάλια ήρθε στη διάσκεψη των προέδρων και λέει να καταδικάσει η Βουλή. Και της λέω μα καταδίκασε η Βουλή ομόθυμα και ομόφωνα με όλων των κομμάτων παρεμβάσεις. Τι εργαλειοποίηση είναι αυτή. Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Και πάλι να σπιλώστε την Πλεύση Ελευθερίας με όποιο τρελό σενάριο.

Ακούστε, η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον πρωθυπουργό των επιθέσεων και της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό και εγώ το καταγγέλλω και από το βήμα της Βουλής. Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Ένα κόμμα που εργαλειοποίησε στο έπακρο και εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη και η ίδια η πρωθυπουργική οικογένεια έχει εργαλειοποιήσει αυτή τη στυγερή δολοφονία. Καριέρες έχουν στηθεί πάνω στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Ένα κόμμα που έχει δολοφονήσει τις τρεις δολοφονίες στη Marfin».