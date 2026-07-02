Πάτρα: Ηλικιωμένη έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της πόλης – ΦΩΤΟ

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Μία 80χρονη γυναίκα έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news, το καπάκι του φρεατίου ήταν κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να μην αντιληφθεί τον κίνδυνο και να πέσει στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Πατρέων, ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση του φρεατίου και να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το φρεάτιο ήταν γεμάτο απορρίμματα, ενώ εξετάζεται σε ποιον φορέα ανήκει η συγκεκριμένη υποδομή, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για εγκατάσταση του Δήμου Πατρέων, της ΔΕΥΑΠ ή ιδιωτικής κατασκευής.