Πάτρα: Ηλικιωμένη έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της πόλης – ΦΩΤΟ

Μία 80χρονη γυναίκα έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της Πάτρας, καθώς το καπάκι του ήταν κατεστραμμένο και γεμάτο απορρίμματα. Αστυνομικοί και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος και διερευνάται σε ποιον φορέα ανήκει η υποδομή. Ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων για άμεση αποκατάσταση

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 80χρονη γυναίκα έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της Πάτρας.
  • Το καπάκι του φρεατίου ήταν κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να πέσει στο εσωτερικό του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.
  • Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, εξετάζεται σε ποιον φορέα ανήκει η συγκεκριμένη υποδομή, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για εγκατάσταση του Δήμου Πατρέων, της ΔΕΥΑΠ ή ιδιωτικής κατασκευής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία 80χρονη γυναίκα έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ανοιχτό φρεάτιο στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news, το καπάκι του φρεατίου ήταν κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να μην αντιληφθεί τον κίνδυνο και να πέσει στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Πατρέων, ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση του φρεατίου και να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το φρεάτιο ήταν γεμάτο απορρίμματα, ενώ εξετάζεται σε ποιον φορέα ανήκει η συγκεκριμένη υποδομή, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για εγκατάσταση του Δήμου Πατρέων, της ΔΕΥΑΠ ή ιδιωτικής κατασκευής.

ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΤΡΑ

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