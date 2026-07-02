Ελαφόνησος: Ένας από τους πλοιοκτήτες ο άνδρας που επιβιβάστηκε κολυμπώντας στο πλοίο – Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες

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Άρχισε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για το περιστατικό που συνέβη στις 30 Ιουνίου στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας και έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα δύο ημέρες αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκε, κατόπιν καταγγελίας, ότι επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Ελαφονήσου, πραγματοποιούσε χειρισμούς με τον καταπέλτη ανοιχτό. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπά προς το πλοίο και να επιβιβάζεται μέσω του ανοικτού καταπέλτη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την επιτήρηση κατά τη διάρκεια των λιμενικών ελιγμών.

Ένας εκ των πλοιοκτητών ο άνδρας που κολύμπησε προς το πλοίο

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του.

Σημειώνεται ότι μετά την καταγγελία, που συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό, στελέχη της Λιμενικής Αρχής προχώρησαν σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου, κατά την οποία διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη βλάβη που παρουσίασε το πλοίο, καθώς και για το άνοιγμα του καταπέλτη εν πλω, πράξη που, σύμφωνα με τις λιμενικές Αρχές, αντίκειται στους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών που απορρέουν από το περιστατικό.

Το Γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος επισημαίνει ότι ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες και καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας δεν γίνεται αποδεκτή.

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