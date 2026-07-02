Φωτιά στην Άρτα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άρτα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης. Παράλληλα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Φωτιά, Βοιωτία, εναέρια μέσα, ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης, στην Άρτα.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης, στην Άρτα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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