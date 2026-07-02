Ηράκλειο: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 43χρονο που φέρεται να απείλησε με μαχαίρι την 79χρονη μητέρα του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο, με θύμα μία 79χρονη γυναίκα και φερόμενο ως δράστη, τον 43χρονο γιο της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 43χρονος, φέρεται να απείλησε τη μητέρα του, κρατώντας μαχαίρι και στη συνέχεια της επιτέθηκε, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

Η 79χρονη ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 43χρονου. Παρότι η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, καθώς πρόκειται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Σε βάρος του 43χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό, ενώ οι αρμόδιες Αρχές, συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Πηγήq Nea Kriti