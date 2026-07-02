Ηράκλειο: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 43χρονο που φέρεται να απείλησε με μαχαίρι την 79χρονη μητέρα του

Στο Ηράκλειο καταγγέλθηκε σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όπου ένας 43χρονος φέρεται να απείλησε και να επιτέθηκε στην 79χρονη μητέρα του με μαχαίρι. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου και του ασκήθηκε αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παρά την αρχική άρνηση της μητέρας να τον διώξει ποινικά, λόγω της φύσης της υπόθεσης ως ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

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Κοινωνία

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών
Πηγή: Nea Kriti
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο, όπου 43χρονος φέρεται να απείλησε με μαχαίρι την 79χρονη μητέρα του.
  • Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 43χρονου, παρότι η μητέρα φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, καθώς η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.
  • Σε βάρος του 43χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή.

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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο, με θύμα μία 79χρονη γυναίκα και φερόμενο ως δράστη, τον 43χρονο γιο της.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 43χρονος, φέρεται να απείλησε τη μητέρα του, κρατώντας μαχαίρι και στη συνέχεια της επιτέθηκε, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

Η 79χρονη ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 43χρονου. Παρότι η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, καθώς πρόκειται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

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Σε βάρος του 43χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό, ενώ οι αρμόδιες Αρχές, συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

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Πηγήq Nea Kriti

 

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