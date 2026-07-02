Οχάιο: Διασώθηκαν 16 αδέλφια που ήταν κλεισμένα σε ένα δωμάτιο επί 4 χρόνια – «Τα ζώα μας ζούσαν σε καλύτερες συνθήκες»

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Δεκαέξι παιδιά διασώθηκαν από ερειπωμένο σπίτι στην αγροτική περιοχή του Οχάιο, όπου ζούσαν επί σχεδόν τέσσερα χρόνια περιορισμένα σε ένα μόνο δωμάτιο και υπό άθλιες συνθήκες, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές.

Τα παιδιά, ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών, ήταν όλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Σύμφωνα με τις αρχές, ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και ανθρώπινα περιττώματα, ενώ ορισμένα δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν. Μία 18χρονη με αναπτυξιακή αναπηρία δεν μπορούσε ούτε να γράψει το όνομά της.

«Τα περισσότερα από τα ζώα που εκτρέφαμε ζούσαν σε καλύτερες συνθήκες από αυτά τα παιδιά», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Βίντον, Ράιαν Κέιν, περιγράφοντας το σπίτι ως χώρο με έντονη παρουσία βακτηρίων και ανθρώπινων περιττωμάτων.

«Ήταν ένα πραγματικά αποκρουστικό θέαμα», πρόσθεσε.

Κατηγορίες στους γονείς και τους παππούδες

Οι γονείς των παιδιών, καθώς και οι δύο παππούδες τους, αντιμετωπίζουν από 16 κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο σε βαθμό κακουργήματος, καθώς οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι τα παιδιά υπέστησαν σοβαρή σωματική βλάβη.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Γουίλιαμ Άρτσερ, διευκρίνισε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με εμπορία ανθρώπων, αλλά αποτελεί «ενδοοικογενειακή υπόθεση».

Τους εντόπισαν τυχαία

Οι αρχές ανακάλυψαν τα παιδιά ενώ εκτελούσαν ένταλμα έρευνας για διαφορετική υπόθεση.

«Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν 16 παιδιά εκεί», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, ο οποίος χαρακτήρισε όσα αντίκρισε στο σπίτι, στο μικρό χωριό Χάμντεν, ως «απόλυτο κακό».

Όπως είπε, πρόκειται για τη χειρότερη υπόθεση που έχει συναντήσει σε ολόκληρη την επαγγελματική του πορεία.

«Είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Αμερική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σχεδόν 24 ώρες αργότερα «δεν μπορώ ακόμη να βγάλω από πάνω μου τη μυρωδιά».

«Έμοιαζαν σχεδόν άγρια ζώα»

Σύμφωνα με τον σερίφη, όλα δείχνουν ότι τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε δωμάτιο περίπου 3,6 επί 3,6 μέτρων. Δεν αποκάλυψε με ποιον τρόπο περιορίζονταν, διευκρίνισε όμως ότι οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κλουβιά μέσα στο σπίτι.

Επτά παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Κολόμπους, ενώ δύο διακομίστηκαν αεροπορικώς με ελικόπτερα σε νοσοκομεία επιπέδου τραύματος Ι. Ένα παιδί βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάστηκε διασωλήνωση.

«Έμοιαζαν σχεδόν με άγρια ζώα. Ήταν τρομακτικό», είπε ο Γουίλσον.

Ζούσαν εκτός κάθε κρατικού μηχανισμού

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, Γκάρι Σάιντερς Τζούνιορ, Γκάρι Σάιντερς Σίνιορ, Κριστίνα Σάιντερς και Ελίζαμπεθ Σάιντερς, εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου, όπου δήλωσαν αθώοι μέσω του δικαστή. Η εγγύηση ορίστηκε στις 300.000 δολάρια για τον καθένα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η οικογένεια μετακινούνταν στη νότια περιοχή του Οχάιο επί περίπου δύο δεκαετίες, αποφεύγοντας συστηματικά τη δημιουργία ιατρικών ή κρατικών αρχείων. Τα παιδιά δεν ήταν εγγεγραμμένα σε κανένα σχολείο.

«Ήταν ιδιαίτερα επιδέξιοι στο να κρατούν τα παιδιά μακριά από τα μάτια των ερευνητών», δήλωσε ο Γουίλσον, προσθέτοντας ότι φαίνεται πως κανείς εκτός της οικογένειας δεν γνώριζε για την ύπαρξή τους.

Οι κάτοικοι του Χάμντεν, ενός χωριού με λιγότερους από 1.000 κατοίκους, δήλωσαν σοκαρισμένοι. Όπως ανέφεραν γείτονες, δεν είχαν δει ποτέ παιδιά να ζουν στο συγκεκριμένο σπίτι.

Η πολιτεία του Οχάιο έχει ήδη ζητήσει την προσωρινή επιμέλεια και των 16 παιδιών.

«Θα αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτά τα παιδιά», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας.