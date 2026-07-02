Μερτς: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία» – Ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις για συνταξιοδοτικό και φορολογικό

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά την παρουσίαση των κυβερνητικών αποφάσεων που αφορούν τις ριζικές αλλαγές στο φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα της Γερμανίας.

Ο Μερτς χαρακτήρισε τη σημερινή ως «μια καλή μέρα για τη Γερμανία».

«Θέλουμε να επαναφέρουμε τη Γερμανία σε τροχιά ανάπτυξης», τόνισε και διαβεβαίωσε ότι με τα μέτρα που θα ληφθούν, εξασφαλίζεται η διατήρηση του κράτους πρόνοιας.

Ο κ. Μερτς κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό και πόσο σύντομα θα ενισχύσουν την οικονομία.

Οι αλλαγές στη φορολογία και οι νέοι συντελεστές

Τα μέτρα πρόκειται να χρηματοδοτηθούν κυρίως μέσω αλλαγής στον φόρο περιουσίας. Σύμφωνα με την πρόταση, ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 45% για φορολογητέα εισοδήματα άνω των 250.000 ευρώ και 47% για εισοδήματα άνω των 280.000 ευρώ.

«Οι υψηλότερα αμειβόμενοι στη χώρα μας θα επωμιστούν επομένως μεγαλύτερο μερίδιο», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD).

«Αυτό είναι δίκαιο, ώστε η χώρα μας να μπορέσει να προχωρήσει», τόνισε και πρόσθεσε ότι τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα (έως 60.000 ευρώ ετησίως), θα απαλλαγούν ξεκινώντας από το 2028 από φόρους ύψους έως και 600 ευρώ τον χρόνο.

Πόλεμος στη γραφειοκρατία και αλλαγές στις αναρρωτικές

Το πακέτο μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μείωση της γραφειοκρατίας με κατάργηση διαφόρων αιτήσεων και περιορισμό των εγγράφων προστασίας προσωπικών δεδομένων στο ελάχιστο ευρωπαϊκό πρότυπο, με απλοποίηση των φορολογικών δηλώσεων, αυστηρότερα μέτρα για τις απάτες σε βάρος της κοινωνικής πρόνοιας και αλλαγές στην αγορά εργασίας – καταργείται πλέον η δυνατότητα χορήγησης αναρρωτικής άδειας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιατρό και απαιτείται επίσημη ιατρική γνωμάτευση από την πρώτη ημέρα ασθένειας.

Στη Γερμανία, ειδικά μετά την πανδημία, οι μέρες αναρρωτικής άδειας έχουν αυξηθεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ πολύ συχνά οι εργαζόμενοι ασθενούν Παρασκευή ή Δευτέρα.

Στόχος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι η ψήφιση των μέτρων έως το τέλος του έτους και η εφαρμογή τους από την 1/1/2027.

Το μήνυμα Μερτς για την ανάπτυξη και το μέλλον

«Οι πολίτες θέλουν αποφάσεις και όχι καβγάδες – και αυτό πετύχαμε. Θέλουμε να επαναφέρουμε τη Γερμανία σε τροχιά. Το πολιτικό κέντρο πρέπει να δείξει ότι μπορεί πράγματι να οδηγήσει τη χώρα στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος και τόνισε ότι η κυβέρνηση με τις σημερινές αποφάσεις της διασφαλίζει το κράτος πρόνοιας, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπλακούν στη διαδικασία εφαρμογής των νέων μέτρων.

«Υποστηρίξτε τις μεταρρυθμίσεις. Η χώρα μας μπορεί και θέλει να κάνει περισσότερα», δήλωσε ο κ. Μερτς και σημείωσε ότι ο ίδιος διακρίνει μεγάλη προθυμία για αλλαγές.

«Δεδομένου του ταχύτατου ρυθμού αλλαγών στον κόσμο, πρέπει να υπάρχει ενθουσιασμός για το μέλλον της χώρας», δήλωσε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα η Γερμανία «θα νιώσει ότι τα πράγματα αλλάζουν και η ζωή θα γίνει ευκολότερη».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο καγκελάριος παραδέχθηκε ότι αν και αναμένεται τα μέτρα να οδηγήσουν σε υψηλότερη ανάπτυξη, δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί ήδη το ύψος της.

«Δεν υπάρχει κάτι που θα φέρει ένα big bang, αλλά πολλά στοιχεία μαζί που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη», ανέφερε και δήλωσε βέβαιος ότι, ως αποτέλεσμα, θα αυξηθεί μακροπρόθεσμα και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση.

Ο κ. Μερτς απέκλεισε πάντως άμεσες αλλαγές στον εκλογικό νόμο, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει ακόμη πιεστική ανάγκη για λήψη αποφάσεων» και παρέπεμψε τη σχετική συζήτηση στο επόμενο έτος.

Η στρατηγική απέναντι στην Κίνα

Σε ερώτηση για τον διεθνή ανταγωνισμό, ο Φρίντριχ Μερτς εξήγησε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να αυξηθούν περαιτέρω οι διαφορές στο εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και ανέδειξε την ανάγκη «να αμυνθούμε απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό των επιδοτήσεων, της πλεονάζουσας δυνατότητας παραγωγής και τεχνητά υποτιμημένα νομίσματα».

Η εξάρτηση μεταξύ ΕΕ και Κίνας πρέπει να είναι αμοιβαία, όχι μονόπλευρη, υπογράμμισε.

«Αγκαλιάζουμε τον δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά αμυνόμαστε ενάντια στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ