Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων από 53χρονη μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου της

Μια 53χρονη γυναίκα προσέφερε δώρα ζωής σε ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Με τη συναίνεση της οικογένειάς της, ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης και κατανομής οργάνων, όπως ήπαρ, νεφροί, καρδιά και κερατοειδείς, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

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Νοσοκομείο,
πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δώρα ζωής προσέφερε μία 53χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου της.
  • Μετά τη συναίνεση της οικογένειάς της, το ήπαρ, οι νεφροί, η καρδιά και οι κερατοειδείς της δόθηκαν σε ασθενείς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Η διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ευχαρίστησε την οικογένεια για την απόφασή της, τονίζοντας ότι η δωρεά οργάνων δίνει σε συνανθρώπους μας μια νέα ευκαιρία στη ζωή.

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Δώρα ζωής σε ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση προσέφερε μία 53χρονη γυναίκα, η οποία απεβίωσε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλευόταν.

Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου της και με τη συναίνεση της οικογένειάς της, ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία λήψης των οργάνων της, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Το ήπαρ μεταφέρθηκε στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, οι δύο νεφροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η καρδιά στο Ωνάσειο, ενώ οι κερατοειδείς παραδόθηκαν στην Τράπεζα Οφθαλμών του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου θα διατηρηθούν μέχρι να ταυτοποιηθούν οι κατάλληλοι λήπτες.

Η διαδικασία της δωρεάς και της κατανομής των μοσχευμάτων πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό του ΕΟΜ και τη συνεργασία των εξειδικευμένων ιατρικών ομάδων των νοσοκομείων που συμμετείχαν στις μεταμοσχεύσεις.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους της 53χρονης, ευχαριστώντας τους για την απόφασή τους να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε συνανθρώπους μας να αποκτήσουν μια νέα ευκαιρία στη ζωή.

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