Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων από 53χρονη μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου της

Δώρα ζωής σε ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση προσέφερε μία 53χρονη γυναίκα, η οποία απεβίωσε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλευόταν.

Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου της και με τη συναίνεση της οικογένειάς της, ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία λήψης των οργάνων της, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Το ήπαρ μεταφέρθηκε στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, οι δύο νεφροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η καρδιά στο Ωνάσειο, ενώ οι κερατοειδείς παραδόθηκαν στην Τράπεζα Οφθαλμών του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου θα διατηρηθούν μέχρι να ταυτοποιηθούν οι κατάλληλοι λήπτες.

Η διαδικασία της δωρεάς και της κατανομής των μοσχευμάτων πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό του ΕΟΜ και τη συνεργασία των εξειδικευμένων ιατρικών ομάδων των νοσοκομείων που συμμετείχαν στις μεταμοσχεύσεις.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους της 53χρονης, ευχαριστώντας τους για την απόφασή τους να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε συνανθρώπους μας να αποκτήσουν μια νέα ευκαιρία στη ζωή.