Συρία: Μακελειό από την έκρηξη βόμβας σε καφετέρια στη Δαμασκό – Πέντε νεκροί και 16 τραυματίες

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη το απόγευμα της Πέμπτης σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της συριακής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις συριακές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης, προκαλώντας πανικό στους πολίτες.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε ασθενοφόρα να διασχίζουν τους δρόμους με αναμμένους φάρους και σειρήνες, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο της έκρηξης.

Οι αρχές κάνουν λόγο για εκρηκτικό μηχανισμό

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί μέσα στην καφετέρια.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι διερευνούσαν τα αίτια της έκρηξης.

«Είδα ανθρώπους να κείτονται μέσα στα αίματα»

Ο 40χρονος Νουρ Χαγιάτ, ο οποίος διατηρεί κατάστημα με μπαταρίες για φωτοβολταϊκά κοντά στο σημείο, δήλωσε στο AFP:

«Γύρω στις 3:00 το μεσημέρι άκουσα μια ισχυρή έκρηξη και η βιτρίνα του καταστήματός μου σείστηκε.»

«Ο κόσμος έτρεξε προς την καφετέρια και κάλεσε ασθενοφόρα», πρόσθεσε.

Ο Μοχάμεντ αλ Ζαχάμπι, ιδιοκτήτης καταστήματος οπτικών δίπλα στην καφετέρια, περιέγραψε ότι μετά την έκρηξη ένιωσε ισχυρό ωστικό κύμα.

«Έτρεξα στο σημείο και είδα ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος, μέσα σε λίμνες αίματος», είπε στο AFP, προσθέτοντας ότι οι εικόνες τού θύμισαν τις πολύνεκρες εκρήξεις που είχε ζήσει η Δαμασκός κατά τη διάρκεια του σχεδόν 14ετούς εμφυλίου πολέμου.

BREAKING: First moments following the massive explosion that rocked Damascus today. Watch the initial aftermath. pic.twitter.com/k4Lp0LIsyJ — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) July 2, 2026

Το πιο πολύνεκρο χτύπημα μετά την ανατροπή του Άσαντ

Η Δαμασκός έχει γίνει στόχος πολλών επιθέσεων μετά την ανάληψη της εξουσίας από τις νέες αρχές, που ακολούθησε την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Η πιο αιματηρή επίθεση είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2025, όταν βομβιστική επίθεση σε εκκλησία της Δαμασκού είχε στοιχίσει τη ζωή σε 25 ανθρώπους.

Την ευθύνη για εκείνη την επίθεση είχε αναλάβει σουνιτική ισλαμιστική οργάνωση, ενώ οι συριακές αρχές είχαν αποδώσει το χτύπημα στο Ισλαμικό Κράτος.