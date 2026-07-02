Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για την επένδυση της Ιβάνκα Τραμπ – Δακρυγόνα, τραυματίες και συλλήψεις

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Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο, όπου η αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση. Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν αυγά και αλεύρι εναντίον αστυνομικών και ορισμένων βουλευτών, ενώ αποπειράθηκαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό.

Διαμαρτυρίες για την επένδυση της Ιβάνκα Τραμπ

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται από τα τέλη Μαΐου, με αφορμή την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας σε προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία. Η επένδυση συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, επιχειρώντας να αποκλείσουν την πρόσβαση στο κτίριο. Η επέμβαση της αστυνομίας για την απομάκρυνσή τους οδήγησε σε μικρής έκτασης συγκρούσεις και σε πολλές συλλήψεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο.

These are the “social scum” PM Rama and his inner circle are talking about: women and young girls at the forefront of the protests demonstrating peacefully, and the elderly trying to stop the police from arresting young people. Shame! #Albania #flamingorevolution 🦩 https://t.co/x53okGTqey pic.twitter.com/Eksu4PIUgA — Tirana Report (@Tirana_Report) July 2, 2026

Τραυματίες και ζημιές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από αντικείμενα που πέταξαν οι διαδηλωτές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι συνελήφθησαν. Παράλληλα, άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια περιπολικού που ήταν σταθμευμένο σε κοντινό δρόμο.

Από την πλευρά τους, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι συνολικά τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί και ένας διαδηλωτής.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη είχαν συλληφθεί έξι διαδηλωτές, οι οποίοι εκτόξευαν αυγά στα οχήματα βουλευτών.

«Θέλουμε διαφάνεια»

«Διαδηλώνουμε και ποιο είναι το θέμα; Θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη» είπε στο Reuters ο Ασλάν Ντοτζάνι.

Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.