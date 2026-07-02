Δανάη Παππά: «Αυτό που έχω βιώσει τον τελευταίο καιρό, μπορώ να πω ότι με έχει κλείσει κάπως στον εαυτό μου»

Στην κάμερα του «Breakfast@Star» μίλησε η Δανάη Παππά. Η ηθοποιός, την οποία το τηλεοπτικό κοινό τις δύο τελευταίες σεζόν απόλαυσε στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας», αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στο πώς τη διαχειρίζεται πλέον σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ερώτηση για το πόσο εύκολο είναι να προστατεύει κανείς την προσωπική του ζωή, όταν είναι τόσο εκτεθειμένος στα μίντια, η Δανάη Παππά απάντησε: «Δεν είναι και πολύ εύκολο να προστατεύσεις την προσωπική σου ζωή, αλλά είναι κι όλας. Τι θέλω να πω. Ανεβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχώς. Αυτό που έχω βιώσει τον τελευταίο καιρό, μπορώ να πω ότι με έχει κλείσει κάπως στον εαυτό μου».

«Γιατί και οι σχέσεις μου, και η οικογένειά μου, και οι φίλοι μου, δεν φταίνε σε κάτι. Αν βγάλω ένα βίντεο και είναι κάποιος που μπορεί να μην θέλει να φανεί, θα ρωτήσω, άμα δεν θέλει θα το κόψω ή δεν θα το ανεβάσω, είμαι πολύ πιο προσεχτική και θέλω να επικεντρωθώ πολύ περισσότερο στη δουλειά μου», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η Δανάη Παππά είπε ότι: «Είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή, επικεντρωμένη πολύ στη δουλειά μου, και στα πράγματα που συμβαίνουν. Φυσικά πρέπει να δίνουμε χώρο στην προσωπική μας ζωή. Αλλά η προσοχή μου αυτή τη στιγμή, είναι στο επαγγελματικό».