Γιώργος Κακοσαίος: «Μεγάλωσα μέσα σε αυτό, λόγω του πατέρα μου – Δεν μου ήρθε ξαφνικό»

Στα τηλεοπτικά συνεργεία μίλησε ο Γιώργος Κακοσαίος. Στη διάρκεια των δηλώσεών του, οι οποίες προβλήθηκαν στο «Happy Day» το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου, ο ταλαντούχος τραγουδιστής μίλησε για τη διαχείριση της επιτυχίας και της αγάπης του κόσμου, και στον ρόλο που έπαιξε σε αυτό, το πώς έχει μεγαλώσει. Μάλιστα, έκανε και μία αναφορά στον πατέρα του και καταξιωμένο ερμηνευτή, Γιάννη Πλούταρχο.

Συγκεκριμένα, όταν ο Γιώργος Κακοσαίος ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται ένα παιδί στην ηλικία του, αυτή την επιτυχία και την αγάπη του κόσμου, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Ουσιαστικά μεγάλωσα μέσα σε αυτό, λόγω του πατέρα μου. Οπότε από μικρό παιδάκι το ζούσα, δεν μου ήρθε ξαφνικό».

«Εννοείται ότι είναι τιμή μου και νιώθω ευγνώμων για αυτή την αγάπη που λαμβάνω από τον κόσμο, και πάντα προσπαθώ να την ανταποδίδω επί δέκα», πρόσθεσε.