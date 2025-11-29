Γιώργος Κακοσαίος: «Παράτησα το ποδόσφαιρο όταν έφαγα 8 γκολ – Μάζεψα τα πράγματά μου και είπα “πάω στα μπουζούκια”»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιώργος Κακοσαίος

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» παραχώρησε ο Γιώργος Κακοσαίος, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων στην απόφασή του να παρατήσει το ποδόσφαιρο και να στραφεί στην υποκριτική και τη μουσική, ενώ αναφέρθηκε και στη σύγκριση που με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο.

«Όλα τα αδέλφια μου μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά με τη μουσική, οπότε ήταν φυσιολογικό για εμάς να γίνουμε όλοι τραγουδιστές. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια τραγουδιστής. Αποφάσισα να παρατήσω το ποδόσφαιρο όταν με την ομάδα που έπαιζα, έφαγα οκτώ γκολ. Μάζεψα τα πράγματά μου σε ένα σάκο και είπα στην ομάδα ότι “τα παρατάω, πάω στα μπουζούκια”», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

Και πρόσθεσε: «Παράτησα το ποδόσφαιρο και γράφτηκα σε μια δραματική σχολή. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, ήθελα απλά να έχω ένα χαρτί σε περίπτωση που ασχοληθώ με την τηλεόραση. Μου κόστισε πολύ η απόφασή μου να αφήσω το ποδόσφαιρο, δεν ήθελα να βλέπω μπάλα μπροστά μου. Έκανα τέσσερα χρόνια για να ξαναδώ ποδοσφαιρικό αγώνα».

«Ήμουν αποφασισμένος να δουλέψω όσο χρειαστεί για να μπορώ να αντιμετωπίσω τη σύγκριση. Ήξερα ότι θα υπάρχει σύγκριση με τον πατέρα μου. Κάποιες στιγμές που είμαι πεσμένος ψυχολογικά, αναρωτιέμαι γιατί το λένε αυτό. Όταν ξεκίνησα την πορεία μου στο τραγούδι, ο πατέρας μου με στήριξε, με έβαλε μέσα στην ελληνική δισκογραφία, αλλά από εκεί και πέρα ήμουν μόνος μου. Με το επίθετό μου ήταν δύσκολο να ανοίξουν οι πόρτες του κόσμου και όχι των εταιριών, πρέπει να τους κερδίσω και να μπω στα σπίτια τους» τόνισε ο Γιώργος Κακοσαίος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιοχειρουργός αποκαλύπτει: 6 δημοφιλείς και «υγιεινές» τροφές μπορεί να βλάπτουν την καρδιά και τα νεφρά σας

Άσκηση: Σε ποια ηλικία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια έως και κατά 45% – Νέα μελέτη

Σε τροχιά μεταρρυθμίσεων η κυβέρνηση – Οι φοροελαφρύνσεις, οι συλλογικές συμβάσεις και οι αλλαγές στο κτηματολόγιο

Πώς η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τον τουρισμό στην Ελλάδα και διεθνώς

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:11 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Φάνης Μουρατίδης: «Μεγαλώνοντας γίνεσαι πιο συνειδητοποιημένος για τις επιλογές σου»

Ο αγαπημένος ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης μίλησε για την παράσταση με τίτλο «2:22, A Ghost Story»...
12:41 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Νέος χωρισμός στην ελληνική σόουμπιζ: «Μια επώνυμη θα είναι μόνη της σύντομα»

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα...
10:16 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Μελάνια Τραμπ: Ίδρυσε εταιρεία παραγωγής – Αντίστροφη μέτρηση για το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής, Mu...
08:56 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Βάνα Πεφάνη: «Οι άνθρωποι ερωτεύονται με πάθος και σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν σταματάει αυτό»

Για την κοινή της πορεία με τον επί 17 χρόνια σύντροφό της μίλησε η Βάνα Πεφάνη στην Αθηναΐδα ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»