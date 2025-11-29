Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Ταρέμι και Τσικίνιο στο Αγρίνιο

Ο Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του, για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό, που θα διεξαχθεί αύριο (30/11) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ισπανός προπονητής άφησε εκτός της 23μελούς αποστολής, τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι, ενώ συμπεριέλαβε τον Πιρόλα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό: Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.

 

