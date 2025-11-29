Το KKE για τη λειψυδρία: To σχέδιο της κυβέρνησης προωθεί την εμπορευματοποίηση του νερού

Με αφορμή την κήρυξη της Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας, το ΚΚΕ αναφέρεται στο θέμα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προωθεί πολιτικές εμπορευματοποίησης του νερού και επερχόμενων αυξήσεων στους λογαριασμούς υδροδότησης.

«Η κήρυξη της Αττικής και μιας σειράς ακόμη περιοχών της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης «εξαιτίας της λειψυδρίας» δεν γίνεται για να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο κι επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, αλλά για να προωθηθεί πιο αποφασιστικά η πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού και η κατανομή απευθείας αναθέσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού, έργα αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου για να μην χάνονται υδάτινοι πόροι, προωθούνται τεχνικές λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία των επενδύσεων, ορισμένα τεχνικά έργα μεταφοράς νερού και κυρίως η πανάκριβη λύση της αφαλάτωσης και για την Αττική», τονίζει το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Το γεγονός μάλιστα ότι αυτές οι αποφάσεις παρθήκαν σε μια περίοδο που παρατηρείται μια σχετική αύξηση των βροχοπτώσεων που οδηγούν ακόμη και σε πλημμυρικά φαινόμενα δείχνει το αδιέξοδο αυτής της πολιτικής. Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να απορρίψει κατηγορηματικά και να αντιπαλέψει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, συνολικά την πολιτική που αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα για τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας, διεκδικώντας φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό».

 

15:05 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Μια από τα ίδια και με το περίφημο «επίδομα ενοικίου», το τελευταίο κυβερνητικό εύρημα απέναν...
14:00 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Μανώλης Χριστοδουλάκης: Η αιχμηρή ανάρτηση για όσους «δουλεύουν άοκνα στα σκοτάδια του παρασκηνίου» – «Κάποιοι ενοχλήθηκαν, εντός και εκτός…»

Μία αιχμηρή ανάρτηση έκανε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, «καρφώνοντας» πολιτικά στελέχη εντός και ...
13:05 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Τσιάρας: Από Δευτέρα οι ενστάσεις για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι 3 λόγοι που προκάλεσαν προβλήματα στις πληρωμές

Τη διαβεβαίωση ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που πραγματικά δικαιούνται, έδωσε ο Υπ...
07:19 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο – «Αγκάθι» η άμεση αναστολή των προαγωγών στους υπαξιωματικούς

Στις 5 Δεκεμβρίου λήγει η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, π...
