Live – Η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα στο Φανάρι

Δείτε live την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου τον υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Οι δύο προκαθήμενοι εισήλθαν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου και τελείται Δοξολογία.

Στη συνέχεια, στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της Διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.