ΑΑΔΕ: Παράταση της προθεσμίας πληρωμής οφειλών Νοεμβρίου 2025 – Τι ανακοινώθηκε

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου η προθεσμία για την πληρωμή οφειλών που έληγαν χθες, Παρασκευή, λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών.

«Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνουν ότι παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025. Ο λόγος είναι τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των καταβολών από τους πολίτες.
Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της χθεσινής ημέρας μέχρι και τη Δευτέρα 1/12, διαγράφονται», αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

 

 

09:59 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

