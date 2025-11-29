Η Realnews αυτής της Κυριακής (30/11/2025)

Με τίτλο: “Απάντηση στον Ερντογάν για SAFE και «Γαλάζια Πατρίδα»” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Ελλάδα και Κύπρος μπλοκάρουν τα σχέδια της Τουρκίας.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Η νευρικότητα της Αγκυρας για το ελληνικό βέτο που παγώνει την προσπάθεια για την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα.

– Οι έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας μετά τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για την ΑΟΖ, που δημιουργεί νέα αρνητικά δεδομένα στα σχέδιά της για οριοθέτηση με τη Συρία.

– Ποια ελληνικά αμυντικά προγράμματα προωθούνται για να λάβουν τη χρηματοδότηση ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Ψήφος από το κινητό! Ολες οι αλλαγές στον κώδικα αυτοδιοίκησης που θα φέρει στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος. Η «R» αποκαλύπτει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες για να ψηφίσουν από το τηλέφωνό τους στις επόμενες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Οι εγγραφές θα γίνονται χωρίς προϋποθέσεις σε ειδική ψηφιακή πύλη την ημέρα των εκλογών, ενώ θα αποστέλλονται στους ψηφοφόρους e-mail με σύνδεσμο προς ασφαλή ηλεκτρονική σελίδα.

– “Παράθυρο” για νέα μέτρα στήριξης. Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ποια είναι τα οκτώ πεδία στα οποία εξετάζονται φοροελαφρύνσεις και αύξηση των εισοδημάτων με ορίζοντα το 2027. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επιχειρήσεις μέσω της νέας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της επανεξέτασης του φορολογικού συντελεστή. Τα σενάρια για τον ΕΝΦΙΑ και για τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

– Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: «Με στοχοποίησαν κέντρα και παράκεντρα». «Ο θεσμικός ρόλος μου είναι να υπηρετώ την Ελλάδα και τα εθνικά μας συμφέροντα», δηλώνει στην αποκλειστική συνέντευξή του στην «R» και εκφράζει την αισιοδοξία του για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης τον Σεπτέμβριο του 2026.

– «Η Αγιά Σοφιά δεν μπορεί να αντέξει το βάρος». Τι αναφέρουν Ελληνες και Τούρκοι επιστήμονες για τους κινδύνους από τις εργασίες που ξεκίνησαν εντός του μνημείου. Η ανησυχία για τη σεισμική αντοχή και τις στοές.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Βασίλης Κικίλιας, Νίκος Παππάς.

– Ποιοι και γιατί ανοίγουν ξανά τον φάκελο του Παντελίδη. Οι δύο υποθέσεις που βρίσκονται ακόμα στα δικαστήρια, οι αντιδράσεις από τις συνεπιβάτιδες του τραγουδιστή και η στάση που τηρεί η οικογένειά του.

– Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Η γιαγιά μου είχε πει να προσέχουμε τη Ροζαλία». Η «R» αποκαλύπτει την κατάθεση της εγγονής του θύματος. Τι αναφέρει στην απολογία της η 46χρονη, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε την πεθερά της.

– Τα μηνύματα της φρίκης! Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις στην υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο νηπίων από τον θείο τους και τον σύντροφό του στον Πειραιά.

Δείτε το τηλεοπτικό spot: