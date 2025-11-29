e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από Δευτέρα – Όλες οι πληρωμές έως τις 5 Δεκεμβρίου

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας οι πληρωμές κατά την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου 2025. Συνολικά, θα καταβληθούν 81.760.000,00 ευρώ σε 94.230, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 450.000ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.