Πάπας Λέων: Το τέμενος Σουλταναχμέτ και τη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία επισκέφθηκε ο Πάπας

Το τέμενος του Σουλταναχμέτ επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πάπας Λέων ΙΔ’, προτού μεταβεί στον ναό Μορ Εφραίμ της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο πλαίσιο των επαφών του στην Κωνσταντινούπολη.

Στο ιστορικό τέμενος υποδέχτηκε τον Ποντίφικα και τον ξενάγησε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ.

Κατά την επίσκεψή του, στη συνέχεια, στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία ο Πάπας συναντήθηκε με επικεφαλής τοπικών εκκλησιών και χριστιανικών κοινοτήτων που διαβιούν στην Τουρκία.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Στις 17:00 θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Εξαιτίας της επίσκεψης του Πάπα οι τουρκικές αρχές έχουν λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας με αποκλεισμούς δρόμων και, σε συνδυασμό με τη βροχή, έχει προκληθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη.