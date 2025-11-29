Κακοκαιρία Adel: Σαρωτικό πέρασμα από τη Σαντορίνη με κατολισθήσεις και πλημμύρες – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, κατέρρευσε τοιχίο

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel από τη Σαντορίνη, με τη σφοδρή βροχόπτωση να πλήττει αρκετές περιοχές του νησιού, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Από το πρωί, συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Μυτιληναίος, συνεργεία του Επαρχείου καθαρίζουν τον δρόμο του Αθηνιού από τις κατολισθήσεις, καθώς και σημείο του δρόμου κοντά στο Οινοποιείο του Αργυρού. Στο Εμπορείο παρασύρθηκαν πέντε αυτοκίνητα και υπάρχει πρόβλημα στη διασταύρωση του δρόμου που συνδέει τον Πύργο με το Εμπορείο. Επίσης στον Πύργο κατέρρευσε δημοτικό τοιχίο, ενώ ένα σπίτι υπέστη μεγάλες ζημιές.



Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.