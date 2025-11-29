Ναταλία Γερμανού για την απιστία: «Για μία απόλαυση ή ένα στιγμιαίο λάθος, δεν θα χαλάσω τη ζωή μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ναταλία Γερμανού
Φωτογραφία: Instagram/natalia_germanou

Τις δηλώσεις του Νίκου Κουρή περί απιστίας σχολίασαν στο Καλύτερα δε γίνεται, με τη Ναταλία Γερμανού να συμφωνεί με τον ηθοποιό.

«Ο Νίκος Κουρής στο θέμα της απιστίας είπε ότι το θέμα είναι να μη νιώσεις ότι θες να πας με κάποιο άλλο άτομο. ‘Απαξ και το νιώσεις, σήκω και πήγαινε. Τώρα θα πέσετε να με φάτε, αλλά εγώ με αυτό συμφωνώ. Ήδη από τη στιγμή που βλέπω κάποιον και δεν μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου, τον άνθρωπο με τον οποίο είμαι μαζί, ήδη, τον έχω απατήσει. Όμως δεν μπορώ να τον αφήσω, γιατί τον αγαπώ», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού.

Η τοποθέτησή της έφερε αντιδράσεις από τους συνεργάτες της.

«Πάτε να μου το ρίξετε στο ηθικό, ότι πρώτα να χωρίσω και μετά να απιστήσω. Δεν είναι πάντα μονόπατα τα πράγματα στη ζωή. Για μια απόλαυση, ένα στιγμιαίο λάθος ή και όχι, αν νιώσω ότι αυτό που έζησα μου άλλαξε τη ζωή, ναι θα τον χωρίσω. Αν όχι; Θα χαλάσω τη ζωή μου;» απάντησε η παρουσιάστρια.

«Το παραδέχομαι ότι είναι μια πολύ εγωιστική σκέψη έτσι όπως την κάνω, είναι όμως ανθρώπινη, είναι ειλικρινής και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι, που έχουν απιστήσει κατά καιρούς και είμαι ανάμεσά τους, το έχω παραδεχτεί, ίσως να σκέφτηκαν έτσι», κατέληξε η παρουσιάστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιοχειρουργός αποκαλύπτει: 6 δημοφιλείς και «υγιεινές» τροφές μπορεί να βλάπτουν την καρδιά και τα νεφρά σας

Άσκηση: Σε ποια ηλικία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια έως και κατά 45% – Νέα μελέτη

Πώς η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τον τουρισμό στην Ελλάδα και διεθνώς

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:11 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Φάνης Μουρατίδης: «Μεγαλώνοντας γίνεσαι πιο συνειδητοποιημένος για τις επιλογές σου»

Ο αγαπημένος ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης μίλησε για την παράσταση με τίτλο «2:22, A Ghost Story»...
12:41 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Νέος χωρισμός στην ελληνική σόουμπιζ: «Μια επώνυμη θα είναι μόνη της σύντομα»

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα...
10:16 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Μελάνια Τραμπ: Ίδρυσε εταιρεία παραγωγής – Αντίστροφη μέτρηση για το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής, Mu...
08:56 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Βάνα Πεφάνη: «Οι άνθρωποι ερωτεύονται με πάθος και σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν σταματάει αυτό»

Για την κοινή της πορεία με τον επί 17 χρόνια σύντροφό της μίλησε η Βάνα Πεφάνη στην Αθηναΐδα ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»