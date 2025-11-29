Ναταλία Γερμανού για την απιστία: «Για μία απόλαυση ή ένα στιγμιαίο λάθος, δεν θα χαλάσω τη ζωή μου»

Τις δηλώσεις του Νίκου Κουρή περί απιστίας σχολίασαν στο Καλύτερα δε γίνεται, με τη Ναταλία Γερμανού να συμφωνεί με τον ηθοποιό.

«Ο Νίκος Κουρής στο θέμα της απιστίας είπε ότι το θέμα είναι να μη νιώσεις ότι θες να πας με κάποιο άλλο άτομο. ‘Απαξ και το νιώσεις, σήκω και πήγαινε. Τώρα θα πέσετε να με φάτε, αλλά εγώ με αυτό συμφωνώ. Ήδη από τη στιγμή που βλέπω κάποιον και δεν μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου, τον άνθρωπο με τον οποίο είμαι μαζί, ήδη, τον έχω απατήσει. Όμως δεν μπορώ να τον αφήσω, γιατί τον αγαπώ», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού.

Η τοποθέτησή της έφερε αντιδράσεις από τους συνεργάτες της.

«Πάτε να μου το ρίξετε στο ηθικό, ότι πρώτα να χωρίσω και μετά να απιστήσω. Δεν είναι πάντα μονόπατα τα πράγματα στη ζωή. Για μια απόλαυση, ένα στιγμιαίο λάθος ή και όχι, αν νιώσω ότι αυτό που έζησα μου άλλαξε τη ζωή, ναι θα τον χωρίσω. Αν όχι; Θα χαλάσω τη ζωή μου;» απάντησε η παρουσιάστρια.

«Το παραδέχομαι ότι είναι μια πολύ εγωιστική σκέψη έτσι όπως την κάνω, είναι όμως ανθρώπινη, είναι ειλικρινής και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι, που έχουν απιστήσει κατά καιρούς και είμαι ανάμεσά τους, το έχω παραδεχτεί, ίσως να σκέφτηκαν έτσι», κατέληξε η παρουσιάστρια.