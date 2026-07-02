Ελευσίνα: Συνελήφθησαν ένας 14χρονος και ένας 15χρονος για ληστείες σε βάρος άλλων ανηλίκων

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Νέο πολύ σοβαρό περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων καταγράφηκε στην Ελευσίνα, όπου αστυνομικοί κατάφεραν να βάλουν τέλος στη δράση δύο ανήλικων που λήστευαν συστηματικά συνομηλίκους τους.

Οι δύο δράστες, ηλικίας 15 και 14 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της 22ας Ιουνίου, μετά τη συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας και της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Η δράση των νεαρών κατηγορουμένων ξετυλίχθηκε μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Το βράδυ της 18ης Ιουνίου, οι δύο ανήλικοι, κινούμενοι μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν δύο 15χρονους στην Ελευσίνα. Με την απειλή σωματικής βίας, τρομοκράτησαν τα θύματα και τους αφαίρεσαν ένα ρολόι.

Τη νύχτα της 21ης Ιουνίου εντόπισαν ξανά τους ίδιους 15χρονους και, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία, άρπαξαν από τον έναν χρηματικό ποσό.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη ενός γονέα, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, ωστόσο, έβγαλε στην επιφάνεια και άλλες πτυχές της παραβατικής συμπεριφοράς των νεαρών.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν επιπλέον δύο περιπτώσεις σωματικής βίας που είχαν διαπράξει οι κατηγορούμενοι σε βάρος άλλων ανηλίκων στην Ελευσίνα.