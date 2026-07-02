Λάρισα: Τριώροφη πολυκατοικία κρίθηκε επικίνδυνη – Έπεσαν μάρμαρα, τσιμέντο και σοβάδες – Φωτογραφίες

Μια τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Ιωαννίνων 14 στη Λάρισα κρίθηκε επικίνδυνη από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, καθώς αποκολλήθηκαν και έπεσαν κομμάτια σοβά, σκυροδέματος και μαρμάρων στο πεζοδρόμιο και σε όμορο οικόπεδο. Η έκθεση αυτοψίας επισημαίνει στατικές και δομικές ανεπάρκειες, με άμεσο κίνδυνο περαιτέρω πτώσεων υλικών και επέκτασης των ζημιών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Η πολυκατοικία που κρίθηκε ως επικίνδυνη
Πηγή: Onlarissa.gr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, η τριώροφη πολυκατοικία, που βρίσκεται επί της οδού Ιωαννίνων 14 στη Λάρισα, κρίνεται επικίνδυνη.
  • Στην πρόσοψη του κτιρίου, αποκολλήθηκαν και έπεσαν σαθρά κομμάτια σοβά, σκυροδέματος και μαρμάρων, με αποτέλεσμα οι όψεις του να χαρακτηριστούν επικίνδυνες από δομική άποψη.
  • Για την οριστική αποτροπή του κινδύνου, πρέπει να ελεγχθούν και να απομακρυνθούν τα σαθρά κομμάτια και να επισκευαστούν οι βλάβες, με την επίβλεψη υπεύθυνου Μηχανικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, η τριώροφη πολυκατοικία, που βρίσκεται επί της οδού Ιωαννίνων 14 στη Λάρισα, κρίνεται επικίνδυνη.

Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην έκθεση: «Η οικοδομή επί υπερυψωμένου ισογείου με χρήσεις κατοικιών, είναι επικίνδυνη από απόψεως, στατικής και δομικής και συγκεκριμένα στην πρόσοψη από την μαρκίζα – πρόβολο και το περιμετρικό στηθαίο του δώματος πάνω, καθώς και από τους εξώστες και τα περιμετρικά στηθαία των άλλων ορόφων αποκολλήθηκαν και έπεσαν αποσαθρωμένα κομμάτια σοβά, σκυροδέματος και μάρμαρων στο πεζοδρόμιο και στον ακάλυπτο χώρο του όμορου οικοπέδου (όπου λειτουργεί επιχείριση πρατηρίου καυσίμων), με περαιτέρω κίνδυνους την επικείμενη πτώση και άλλων αποκολλημένων και αποσαθρωμένων κομματιών σοβά ή σκυροδέματος και την μελλοντική επέκταση των ζημιών. Λόγω των ανωτέρω, οι όψεις του κτιρίου χαρακτηρίζονται επικίνδυνες από δομική άποψη».

Για την οριστική αποτροπή του κινδύνου λόγω της άμεσης επικείμενης πτώσης αποκολλημένων και σαθρών επιχρισμάτων και σκυροδέματος, πρέπει:

Πετράλωνα: Ένας μηχανικός του έργου είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης – «Έχουν διαρροή» έγραψε σε μήνυμα

α) Να ελεγχθούν και να απομακρυνθούν τα υπόλοιπα σαθρά και αποκολλημένα κομμάτια επιχρισμάτων (σοβά) και σκυροδέματος από το δώμα και τους εξώστες.

β) Να επισκευαστούν και να αποκατασταθούν οι βλάβες όπου απαιτείται σε όλους τους ορόφους πάνω από το ισόγειο.

Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και διπλανό κτίριο – «Φαινόταν ότι έχει πάρει έντονη κλίση» λέει η μηχανικός που ζήτησε την εκκένωση της 4ώροφης πολυκατοικίας

 γ) Να γίνει ότι άλλο κριθεί απαραίτητο και προταθεί από τους αρμόδιους τεχνικούς μετά από λεπτομερή έλεγχο για την άρση επικινδυνότητας και την αποκατάσταση των βλαβών στο κτίριο.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, οι προαναφερόμενες εργασίες, πρέπει να εκτελεστούν με την επίβλεψη υπεύθυνου Μηχανικού.

Πηγή: Onlarissa.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ