Λάρισα: Τριώροφη πολυκατοικία κρίθηκε επικίνδυνη – Έπεσαν μάρμαρα, τσιμέντο και σοβάδες – Φωτογραφίες

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Σε έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων, η τριώροφη πολυκατοικία, που βρίσκεται επί της οδού Ιωαννίνων 14 στη Λάρισα, κρίνεται επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην έκθεση: «Η οικοδομή επί υπερυψωμένου ισογείου με χρήσεις κατοικιών, είναι επικίνδυνη από απόψεως, στατικής και δομικής και συγκεκριμένα στην πρόσοψη από την μαρκίζα – πρόβολο και το περιμετρικό στηθαίο του δώματος πάνω, καθώς και από τους εξώστες και τα περιμετρικά στηθαία των άλλων ορόφων αποκολλήθηκαν και έπεσαν αποσαθρωμένα κομμάτια σοβά, σκυροδέματος και μάρμαρων στο πεζοδρόμιο και στον ακάλυπτο χώρο του όμορου οικοπέδου (όπου λειτουργεί επιχείριση πρατηρίου καυσίμων), με περαιτέρω κίνδυνους την επικείμενη πτώση και άλλων αποκολλημένων και αποσαθρωμένων κομματιών σοβά ή σκυροδέματος και την μελλοντική επέκταση των ζημιών. Λόγω των ανωτέρω, οι όψεις του κτιρίου χαρακτηρίζονται επικίνδυνες από δομική άποψη».

Για την οριστική αποτροπή του κινδύνου λόγω της άμεσης επικείμενης πτώσης αποκολλημένων και σαθρών επιχρισμάτων και σκυροδέματος, πρέπει:

α) Να ελεγχθούν και να απομακρυνθούν τα υπόλοιπα σαθρά και αποκολλημένα κομμάτια επιχρισμάτων (σοβά) και σκυροδέματος από το δώμα και τους εξώστες.

β) Να επισκευαστούν και να αποκατασταθούν οι βλάβες όπου απαιτείται σε όλους τους ορόφους πάνω από το ισόγειο.

γ) Να γίνει ότι άλλο κριθεί απαραίτητο και προταθεί από τους αρμόδιους τεχνικούς μετά από λεπτομερή έλεγχο για την άρση επικινδυνότητας και την αποκατάσταση των βλαβών στο κτίριο.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, οι προαναφερόμενες εργασίες, πρέπει να εκτελεστούν με την επίβλεψη υπεύθυνου Μηχανικού.

Πηγή: Onlarissa.gr